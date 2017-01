Iniesta i companyia

El capità torna a escena. Andrés Iniesta serà titular demà a Anoeta. Després del descans que li va concedir Luis Enrique dissabte en la lliga contra Las Palmas per tenir-lo fresc de cames per a l'anada dels quarts de final de la copa del Rei, el manxec tornarà demà a l'onze contra la Real. Rival difícil i escenari hostil, on Luis Enrique encara no ha guanyat mai com a entrenador.

Iniesta és l'únic dels interiors que no genera debat. El de Fuentealbilla ho ha jugat gairebé tot des que va tornar als terrenys de joc el 3 de desembre després de la lesió. Des de la seva reaparició en el clàssic (aquell dia va sortir des de la banqueta) només s'ha perdut dos partits. I tots dos per rotació. L'últim contra l'equip de Quique Setién i el partit contra l'Hèrcules al Camp Nou. La resta, titular indiscutible. En l'últim mes i mig, Iniesta acumula 540 minuts i sis titularitats. No hi ha discussió a l'esquerra. De tots els interiors de l'equip és qui ha jugat més des del seu retorn.

El ventall de candidats, en canvi, s'amplia quan mires a la banda dreta. Allà, Luis Enrique fa rotacions amb més freqüència. André Gomes, Rakitic, Denis i Rafinha. Quatre noms i un únic lloc disponible a l'equip anomenat de gala. De tots ells, Denis és l'únic que no ha estat encara titular en els primers quatre partits del 2017. Curiosament, però, el migcampista gallec és el tercer més utilitzat en els darrers nou partits oficials (299 minuts). André Gomes és l'únic que sembla que aguanta el ritme d'Iniesta. 493 minuts suma el portuguès des del desembre. Unes xifres que contrasten amb els 237 minuts d'Ivan Rakitic. El croat ha deixat de ser un intocable per a Luis Enrique. L'exjugador del Sevilla és conscient de la pèrdua de galons i en el seu entorn hi ha certa incertesa també respecte a la seva renovació. Rafinha és el tercer amb més minuts en l'últim més i mig, però el cinquè agafant els seus números actuant exclusivament com a interior. 237 minuts ha jugat en aquesta posició en els últims nou partits. La seva polivalència el beneficia en aquest sentit i, per exemple, contra l'Hèrcules, el brasiler va ser titular actuant a l'extrem. Ell és l'interior amb més gol aquesta temporada. En la lliga acumula cinc dianes (i una en la copa), més que Neymar. André Gomes i Denis, per contra, no saben encara què és marcar amb la samarreta del Barça en partit oficial.

El seu soci a Anoeta