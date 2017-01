Resurrecció des dels 11 metres

Neymar es va estar 1.021 minuts sense veure porteria, fins que en el partit de la copa del Rei contra l'Athletic de Bilbao va posar fi a la seva sequera golejadora des dels 11 metres. Contra Las Palmas va descansar tot el partit, però ahir, de nou en la competició del KO, des del punt de penal i contra un equip basc, la Real Sociedad, el brasiler va tornar a marcar. El gol és cosa de ratxes, i Neymar sembla que ara n'ha agafat una de positiva. Tothom espera que duri.

La jugada es va produir en el minut 20 després d'un contraatac molt ràpid del Barça. Neymar va conduir des de l'esquerra i quan va entrar a l'àrea va fer un driblatge perfecte a Aritz Elustondo, que el va escombrar sense contemplacions. Penal claríssim. Messi, conscient que el seu company necessita seguir agafant confiança de cara a porteria, li va cedir el llançament, i Neymar, fent la seva clàssica paradinha, va enganyar completament Rulli. Generós, l'argentí, que ja havia tingut aquest gest contra l'Athletic i que en els últims dos anys ha cedit quinze llançaments des dels 11 metres als seus companys d'equip. El d'ahir a Anoeta va ser el dinovè penal que el brasiler ha provocat des que va fitxar pel FC Barcelona. Ja ha fet 8 gols aquesta temporada (4 en la lliga, 2 en la copa i 2 en la Champions).

Neymar va ser el davanter més actiu de l'equip de Luis Enrique. Les seves cavalcades per la banda esquerra van fer mal a la Real Sociedad d'Eusebio, que en pressionar a dalt va deixar força espai per als contraatacs. En el minut 10, Neymar va pispar la cartera a un central de la Real, però va rematar forçat i el xut li va sortir fluix. En una altra jugada individual el van tornar a fer caure de manera molt clara, però González González no es va atrevir a xiular. Al marge d'electritzar l'atac blaugrana i de buscar alguna combinació amb els seus companys de trident, Messi i Luis Suárez, Neymar també va col·laborar en tasques defensives, baixant fins i tot gairebé fins al córner propi per tallar una jugada del rival.

El brasiler, com tot l'equip, sabia perfectament les dificultats de jugar a Anoeta i que caldria deixar-se la pell en cada jugada. En el segon temps va mantenir la bona actitud i ben aviat hauria pogut fer un segon gol si no se li hagués escapat el segon control en una jugada en què va fer una gran desmarcada a passada de Busquets. Neymar va fer un primer control molt bo, però quan ja encarava Rulli se li va escapar la pilota. En el minut 56, Messi li va cedir la pilota de tacó, però la rosca va marxar desviada. I set minuts després, l'àrbitre li va ensenyar una targeta groga en interpretar que l'havia intentat enganyar en caure dins l'àrea. En la repetició de la jugada, sí que es va apreciar un lleuger contacte amb Rulli. L'última acció de mèrit que va fer va ser una centrada cap a Piqué, però la seva rematada va acabar al cos d'un contrari.