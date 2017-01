Molt content pel triomf assolit en un camp tan complicat com Anoeta. Així es va mostrar després del partit Luis Enrique, que va lloar la gran tasca feta pel seu equip: “L'actitud de tots els jugadors ha estat clau. Hem estat molt bé, amb pilota i sense. Hem guanyat en un camp molt complicat per a nosaltres, així que estem molt contents.” El tècnic asturià va emfasitzar la gran tasca defensiva de l'equip, que no va permetre que la Real Sociedad generés cap gran ocasió de gol. “Vull destacar la solidesa defensiva, i no només en la segona meitat. En l'inici del partit, de fet, i quan la Real estava més fresca, hem aguantat molt bé la seva pressió avançada, cosa que ens ha permès jugar en el seu camp.” Respecte a l'estat de l'eliminatòria després de la victòria, Luis Enrique es va negar a donar-la per tancada, i va recordar que l'única manera de passar de ronda serà sortir en el partit de tornada a buscar la victòria. “L'eliminatòria està ben oberta. El 0-1, és clar, és un resultat que obligarà la Real Sociedad a marcar gols, però nosaltres haurem de sortir en la tornada a guanyar, com fem sempre.”

Pel que fa als noms propis, Luis Enrique va destacar la gran actuació de Cillessen, que va demostrar la seva qualitat amb la pilota als peus, i no va voler entrar a valorar les protestes de Messi a l'àrbitre al final de la primera meitat. “L'he vist com sempre, centrat en el partit. M'ha agradat molt la seva actitud i la de tots els jugadors.” I la mala notícia, és clar, va ser el canvi obligat d'Iniesta, una possible baixa que Luis Enrique no va voler analitzar fins que no hi hagi un diagnòstic. “Ha tingut molèsties i hem preferit donar-li descans. Esperem que no sigui res greu.”