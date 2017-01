El malefici ja és història

Iniesta, amb molèsties, ja no va sortir al camp en la segona part González González ja no agradava a ningú i va desesperar tothom

Ni l'intens fred, ni el malefici que el perseguia a Sant Sebastià, on feia gairebé deu anys que no guanyava, van impedir que el Barça derrotés ahir a domicili la Real Sociedad, en el dia previ a la gran festa de la capital guipuscoana, gràcies a un únic gol de penal de Neymar en la primera part que deixa molt encarrilat el pas dels blaugrana a les semifinals de la copa. El Barça encadenava vuit visites consecutives a Anoeta sense conèixer la victòria, una ratxa que es va trencar ahir, en un partit que no va ser el més brillant dels de Luis Enrique, que van mostrar, això sí, molt ofici a les dues àrees i que no va tenir res a veure amb el que es va disputar al novembre en la lliga.

Set variacions va introduir Luis Enrique a l'onze respecte al de dissabte passat contra Las Palmas. Els únics que van repetir titularitat van ser Umtiti, Busquets, Messi i Luis Suárez. Els pocs dubtes que hi havia, saber qui acompanyaria Iniesta a l'altre lloc interior i qui ocuparia el lateral esquerre, es van resoldre amb la presència de Rakitic, que no jugava d'inici des del duel a San Mamés, i de Digne. Avisats pel que havia passat en el partit de lliga de no fa encara ni dos mesos, quan el conjunt donostiarra va ser molt superior tot i l'empat final, els blaugrana no es van voler deixar sorprendre i van sortir al camp amb una intensitat i una mentalitat molt diferent, millorada, amb el clar objectiu de tenir el control del partit, tot i que en el primer minut els d'Eusebio van trepitjar l'àrea dos cops amb perill. Amb Cillessen segur amb els peus i buscant l'ajuda de Busquets, els de Luis Enrique van saber superar molts cops la primera línia de pressió dels guipuscoans, i quan es veien amb problemes, no tenien tampoc problemes a buscar el joc en llarg, amb Luis Suárez molt despenjat. Un error d'Umtiti en la sortida va ser només una anècdota en la primera part, ja que va acabar amb un xut molt alt d'Oyarzabal. A poc a poc, el trident s'anava buscant i també s'anava trobant, tot i que en algunes accions va faltar una mica de precisió en els últims metres, i la presa de decisions tampoc va ser la millor. I no s'havia arribat encara al minut 20, quan en una passada llarga, Neymar va encarar la defensa donostiarra i va ser objecte d'un penal molt clar per part d'Aritz Elustondo. Messi, com ja va passar fa una setmana contra l'Athletic al Camp Nou, li va deixar xutar al brasiler, que amb la mateixa mecànica de llançament que aquell dia, va enganyar Rulli i va posar en avantatge els blaugrana. Gol a camp contrari que molts cops és decisiu per decantar una eliminatòria. La Real no trobava el seu joc habitual i li costava molt crear problemes al Barça. De fet, ho va intentar amb més cor que cap, sense crear gairebé ocasions de perill. Tot el contrari que el Barça, que veient-se dominador en el marcador, i conscient que el d'ahir només era el partit d'anada, a estones va arribar a temporitzar el joc. Cosa que no vol dir que no arribés a l'àrea ni creés perill, encara que més aviat aïlladament. L'acció més clara, una de Neymar, que l'àrbitre, ahir permissiu al màxim, no va voler castigar amb falta. Abans del partit, González González no agradava ni a la Real ni al Barça, i ahir es va veure per què, amb algunes decisions i una actitud que van treure de polleguera els dos equips. Fins i tot Messi, que just abans del descans i per entretenir-se només un moment a l'hora de servir una falta, va veure la primera groga del partit, quan hi havia hagut diverses accions mereixedores de ser castigades també amb targeta.

La segona part va començar amb sorpresa, ja que Iniesta, amb molèsties, no va sortir al camp i al seu lloc va entrar André Gomes. I als cinc minuts, el Barça, i en concret Neymar, hauria pogut obrir encara més forat, quan en una falta servida ràpidament per Busquets, es va plantar sol davant Rulli, tot i que la pilota es va avançar massa en entrar a l'àrea. Sense Iniesta i amb André Gomes, el Barça guanyava en verticalitat, però perdia en control i això es va notar de seguida. Els minuts passaven i, a poc a poc, la Real Sociedad, empesa pel seu públic, va anar controlant el partit per primera vegada fins llavors. Va ser a partir d'aquest moment que els d'Eusebio van començar a crear perill, amb més presència a camp contrari que ocasions clares, a través de ràpides transicions, aprofitant també algunes pèrdues al mig del camp blaugrana, i un parell d'accions a pilota aturada. Tot i això, amb espais, el Barça també trepitjava, amb comptagotes, l'àrea i Neymar, el millor ahir del trident, va tornar a ser objecte d'un penal comès per Rulli, que González González no va voler xiular. A Luis Enrique no li devia estar agradant el que veia, ja que quan faltaven poc més de vint minuts per al final, va fer entrar Denis per Rakitic per intentar recuperar el control. I és que el Barça feia una estona que jugava amb foc, fent a més alguna que altra concessió innecessària que el conjunt guipuscoà, molt espès de tota manera, no va aprofitar. En el tram final, els de Luis Enrique, veient també que la Real no tenia el dia, van adoptar, com ja havien anat fent durant bona part del segon temps, la seva versió més calculadora, prioritzant no encaixar cap gol a buscar el segon, tot i que André Gomes va estar a punt de fer-lo, amb una doble rematada dins l'àrea cinc minuts abans del final. A pilota aturada també va tenir la Real l'última oportunitat, amb una rematada alta d'Illarramendi, però el resultat ja no va variar i el Barça es va endur un valuós 0-1 cap a casa que haurà de fer valer la setmana que ve al Camp Nou per ser a les semifinals.