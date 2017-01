Iniesta té una petita lesió i diumenge descansarà

Andrés Iniesta no té res greu, només una petita lesió al soli de la cama esquerra, però els metges del Barça no volen córrer riscos i, per això, no jugarà diumenge a Ipurúa, contra l'Eibar. El capità, que ahir es va haver de retirar a la mitja part del partit de copa a Anoeta, davant de la Real Sociedad, per culpa d'unes molèsties, ha estat sotmès a proves mèdiques aquest matí, a la Clínica Creu Blanca de Barcelona.

En el comunicat publicat pel club, s'indica que l'evolució marcarà la disponibilitat del jugador per als propers partits, però el més probable és que Iniesta torni a estar a disposició de Luis Enrique en el partit de tornada de l'eliminatòria de quarts de final de la copa. Si no és així, retornarà al Benito Villamarín, contra el Betis en la lliga.