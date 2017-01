Llum verda de l'Audiència a la retirada parcial del recurs

L'Audiència de Barcelona va anunciar ahir que admet la retirada parcial del recurs presentat pel FC Barcelona a la sentència del jutjat de primera instància respecte a l'acció civil de responsabilitat. Aquesta decisió fa que dotze exdirectius del Barça quedin totalment alliberats de l'acció, tot i que la decisió encara podria canviar depenent de Joan Laporta i els quatre directius que no es van sumar al pacte amb el club i l'asseguradora Zurich. Laporta i aquests quatre exdirectius (Rafa Yuste, Xavier Sala i Martín, Maria Elena Fort i Josep Ignasi Macià) poden presentar un recurs contra la decisió de l'Audiència de Barcelona. Els directius que van acceptar el pacte demanen als seus excompanys de junta que no ho facin per poder posar fi al calvari que ha implicat tot el procés.

D'aquesta manera, l'acció civil de responsabilitat continuarà només per a Laporta i quatre exdirectius, després que l'assemblea de compromissaris del club acceptés la proposta de la junta directiva de retirar el recurs contra dotze exdirectius i l'asseguradora Zurich, a canvi de 6,2 milions d'euros, tres que paguen al club i 3,2 que es destinen a pagar els costos del procés de totes les parts. En els últims dies, Zurich ha amenaçat amb retirar la cobertura als directius que no han acceptat el pacte, fet que l'entorn de Laporta interpreta com una amenaça perquè acabin signant l'acord.

Una vegada l'Audiència de Barcelona ha anunciat la retirada parcial de l'acció civil de responsabilitat i si no hi ha cap recurs, haurà de resoldre ben aviat sobre els recursos presentats. El club el va presentar contra la decisió del jutge de primera instància que no va admetre pèrdues en el mandat de Laporta. L'expresident i altres directius també van presentar un recurs perquè volen l'exoneració absoluta.