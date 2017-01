Neymar agafa alè

La decisiva actuació de dijous a Anoeta, on va provocar i transformar un penal que va valer el 0-1 que va posar fi a la mala ratxa de quasi deu anys del Barça a l'estadi donostiarra, converteix Neymar Junior en l'indiscutible protagonista principal de l'actualitat blaugrana. En l'arrencada d'aquest 2017 el brasiler ha donat símptomes clars de recuperació –després d'uns primers mesos de temporada irregulars– que contra la Real Sociedad es van fer molt evidents. I no només per la jugada del gol. Neymar va ser l'amo de la banda esquerra, va fer anar de corcoll el seu marcador, l'ingenu Aritz Elustondo, i va donar la profunditat en aquella zona que, en absència de Jordi Alba, s'ha trobat a faltar en altres ocasions. El dorsal 11, a més, va treballar en defensa amb molt bona predisposició quan el seu equip perdia la pilota, va donar la cara fins a encendre l'ànim dels rivals i va ser un bon soci per als seus companys en el joc de combinació. Notable actuació del davanter brasiler que convida a pensar que recuperarà la seva millor versió en la resta del curs.

Qui sap si Luis Enrique ho veia venir. En tot cas, el tècnic va fer descansar Neymar contra la UD Las Palmas, dissabte passat, per tal de tenir-lo en les millors condicions a Sant Sebastià i, dimecres, en la prèvia del duel contra la Real Sociedad, va ser clar en assegurar que el jugador està oferint el seu millor nivell quan tothom esperava sentir una resposta molt menys contundent. “N'estic molt content. Independentment que els seus números com a golejador siguin millors o pitjors, el que veig d'ell aquest curs és el que he vist sempre: la mateixa alegria entrenant-se, vivint la seva vida i fent-nos disfrutar amb el seu joc. I el veig també amb la personalitat necessària per ser un futbolista determinant. Segur que millorarà els seus números. En tot cas, aporta alguna cosa més que gols. Assisteix, desborda, treballa en defensa. Per mi, està fent una bona temporada”, deia l'asturià a la sala de premsa de la ciutat esportiva. L'endemà, Ney li va donar la raó damunt la gespa.

És especialment destacable que Luis Enrique subratllés en aquestes manifestacions que el davanter brasiler és alguna cosa més que un golejador. Potser per treure importància al fet que, de moment, només ha marcat vuit gols aquesta temporada –Messi, Luis Suárez i Arda Turan n'han fet uns quants més que ell– va posar l'accent en les seves altres aportacions. El cas és que les xifres demostren, per exemple, que Neymar és un assistent de luxe. Aquest curs ha fet catorze passades de gol, entre totes les competicions: set en els cinc partits de la lligueta de la Champions en què ha participat, sis en catorze aparicions en la lliga i una en tres partits de copa. Poca broma. El dorsal 11 és també el futbolista de la lliga a qui més vegades fan penal: n'ha provocat 3 aquesta temporada i 19 des que va arribar al Barça. Ningú està per sobre d'ell en aquesta classificació. Ney és tot un provocador, en el millor sentit de la paraula.

I és evident que en aquest gèlid mes de gener s'està rescabalant d'un 2016 que no va ser especialment bo per a ell, ni pel que va viure damunt dels terrenys de joc ni, per descomptat, pel que va continuar vivint en els tribunals com a conseqüència de l'eterna judicialització del seu fitxatge. Sigui com sigui, després d'unes vacances de Nadal més llargues que les de molts dels seus companys, que no han estat del gust de tothom i que ha viscut, com de costum, amb especial intensitat, el crac blaugrana està demostrant que el nou any ha portat també un nou Neymar. Ho va insinuar en els dos partits de copa contra l'Athletic i també en la visita al Vila-real en la lliga. Ho va confirmar dijous a la nit a Sant Sebastià.