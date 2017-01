Mal menor per a Iniesta

Les molèsties físiques d'Andrés Iniesta al soli de la cama esquerra van ser l'única nota negativa del partit de dijous contra la Real Sociedad a Anoeta (0-1). El manxec va ser substituït en el descans per precaució, en espera de concretar l'abast de les molèsties en les proves mèdiques que se li van practicar ahir al matí. Afortunadament, el diagnòstic va descartar res greu. “Andrés Iniesta té una petita lesió al soli de la cama esquerra”, informava el comunicat oficial difós pel club blaugrana, que també indicava que el migcampista és baixa segura per al partit de demà al vespre a Eibar (20.45 h).

L'evolució de la lesió marcarà la disponibilitat per als següents partits, però la previsió és que tampoc jugui dijous vinent, coincidint amb la visita de la Real al Camp Nou per disputar la tornada dels quarts de la copa. En aquest sentit, el valuós 0-1 signat en l'anada, que va trencar la històrica mala ratxa blaugrana a Sant Sebastià, propicia que no es prengui cap risc, i encara menys tractant-se d'una peça bàsica del conjunt de Luis Enrique. D'igual manera, és dubtosa la seva presència per al duel del diumenge 29 de gener al Benito Villamarín.

Aquest és el tercer contratemps físic que té Iniesta des que va arrencar la temporada, tot i que no té res a veure amb la magnitud de l'anterior. I és que el manxec va estar sis setmanes de baixa després de caure lesionat el 22 d'octubre, coincidint amb la visita blaugrana a Mestalla. Una dura entrada d'Enzo Pérez li va provocar un trencament parcial al lligament lateral extern del genoll dret, i es va perdre els vuit partits següents. El manxec va treballar de valent per complir amb la millor previsió pel que fa al temps de baixa i poder reaparèixer el 3 de desembre coincidint amb el clàssic contra el Madrid al Camp Nou (1-1).

Aquella absència va revalorar la inversió que va fer el club l'estiu passat per tenir alternatives més contrastades a l'hora de fer front a baixes de jugadors importants de la plantilla. Precisament les alternatives s'han multiplicat especialment a la posició d'interior, amb una nòmina que inclou André Gomes, Denis Suárez, Rafinha, Rakitic i fins i tot Arda Turan. Una llista de candidats en la qual André Gomes comença a despuntar pel que fa a les preferències de Luis Enrique. De fet, el migcampista portuguès va ser l'escollit dijous per substituir Iniesta a Anoeta en el descans.