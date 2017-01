“Des que va començar el 2017 estic molt content del rendiment”

Ràpida i tranquil·la. Dos conceptes que van definir la roda de premsa oferta ahir per Luis Enrique per valorar el duel d'aquest vespre contra l'Eibar a l'estadi d'Ipurua. Una vegada atenuat el soroll creat pel procés de renovació de Messi, no hi havia afers propicis per crear enrenou. I encara menys després de la valuosa victòria signada dijous a Anoeta, que ha multiplicat les aspiracions d'accedir a les semifinals de copa. En aquest sentit, el tècnic va expressar la seva satisfacció per com veu l'equip des que va arrencar el 2017: “A pesar que els resultats dels dos primers partits no van ser, al meu entendre, els que mereixíem, estic molt content pel que fa al rendiment i el joc que demano a l'equip, tant en atac com en defensa.”

El triomf de dijous a Sant Sebastià va anar precedit pels resultats favorables obtinguts també contra l'Athletic i Las Palmas. Un fet que amplia les expectatives del tècnic d'estar a l'inici d'una llarga dinàmica de victòries que l'equip busca des que va arrencar la temporada. “Tant de bo sigui aquesta i encadenem força victòries seguides, perquè les necessitem per posar pressió als rivals, sobretot en la lliga”, va assenyalar, amb el Madrid i el Sevilla com a destinataris d'aquesta pressió.

Per tal que es compleixin els desitjos expressats per Luis Enrique, el Barça no pot fallar aquest vespre a Ipurua, on espera un Eibar instal·lat en una meritòria novena posició de la taula. “Escoltant Mendilibar queda clar que seran fidels al joc que els fan estar en una posició còmoda en la lliga”, va comentar el tècnic referint-se a la pressió que exerceix l'equip basc al seu terreny de joc. Tampoc va oblidar altres virtuts del rival: “Pot iniciar el joc en curt, té perill per la banda amb jugadors com Pedro León i bona capacitat per rematar. Per alguna cosa estan on estan. Aquí ningú regala res.”

Per contrarestar els perills de l'Eibar, Luis Enrique va avançar que caldrà que els seus jugadors estiguin “ben posicionats” i ser “precisos amb la pilota”. D'igual manera, va destacar la capacitat que també ha demostrat el Barça per exercir pressió sobre els rivals quan no té la pilota: “Sabem que per guanyar hem de saber què fer amb i sense la pilota. Aquest equip ha sumat títols perquè ha equilibrat molt els dos aspectes.”