Allargar més la dinàmica

Després de trencar el malefici d'Anoeta en la copa del Rei, el Barça es torna a retrobar amb la lliga avui a Ipurua contra l'Eibar (20.45 h) en un partit en què els de Luis Enrique no poden fallar després que el Real Madrid ahir tornés al camí de la victòria contra el Màlaga al Santiago Bernabéu i que el Sevilla tingui un desplaçament, a priori, plàcid avui a Pamplona per enfrontar-se amb l'Osasuna. Malgrat que els de Zidane es van endur els tres punts, van patir de valent, i en la lluita psicològica entre els tres primers classificats fa la impressió que ara mateix els perseguidors estan més forts que el líder.

Perquè sense oferir encara la seva millor imatge, el Barça està recuperant les bones sensacions en els últims partits. A Vila-real no va ser capaç de passar de l'empat, però la millora en el joc va ser evident. La certesa va quedar confirmada en el partit de la copa contra l'Athletic al Camp Nou o en la golejada contra Las Palmas en l'última jornada de lliga. La victòria a Anoeta, encara que més pragmàtica i treballada que brillant, ha insuflat una bona dosi de confiança a l'equip. Però per pressionar els dos equips que té al davant necessita agafar velocitat de creuer i encadenar una sèrie de triomfs consecutius que faci tremolar les cames a madridistes i sevillistes. Això és el que va reclamar Luis Enrique en la prèvia. En una lliga tan ajustada, les dinàmiques guanyadores són clau. “Fa temps que busquem una dinàmica llarga, però encara no ha arribat. Tant de bo sigui aquesta”, va assenyalar.

El desplaçament a Eibar no és fàcil, però hi ha diversos factors que conviden a l'optimisme. A banda del ja esmentat de la millora experimentada en el joc i de la bona dinàmica encetada, cal tenir present que a Ipurua Messi acostuma a fer autèntics recitals futbolístics. En dues visites al petit però emblemàtic estadi, ha marcat quatre gols i ha deixat detalls per emmarcar. L'argentí està passant un bon moment golejador, i des que va començar l'any ha marcat quatre gols en cinc partits, tres dels quals de falta directa de manera consecutiva. L'acompanya en aquest bon moment Neymar, que està guanyant protagonisme en els últims partits i que també sembla que recupera l'olfacte golejador, encara que, de moment, des del punt de penal. Ells dos i Luis Suárez tornaran a ser la punta de llança del Barça, que farà alguns canvis en l'onze inicial.

En la defensa, Luis Enrique no podrà disposar de Mascherano, sancionat, per tant, haurà de seguir confiant en el bon tàndem que formen Piqué i Umtiti. Els laterals seran per a Sergi Roberto i Jordi Alba, que va descansar contra la Real Sociedad. Al mig del camp, com en cada jornada, les incògnites són als interiors, perquè Busquets és inamovible. Les baixes de Rafinha i Iniesta, però, han fet disminuir les opcions. Molt possiblement Rakitic encadeni la seva segona titularitat a la dreta i André Gomes ocupi l'interior esquerre. No és Iniesta, “únic” segons Luis Enrique, però el portuguès està creixent gràcies a la confiança que li està donant el tècnic asturià.

L'Eibar, per la seva banda, afronta el partit amb moltes baixes (el porter Asier Riesgo, els defenses Iván Ramis, Anaitz Arbilla i David Juncà, i el davanter Kike García) però confia en el fet de jugar a casa, on és fort. A Ipurua l'equip basc presenta un balanç de cinc victòries, dos empats, i dues derrotes. A més a més, caldrà veure quin serà l'estat del terreny de joc després de les gelades per culpa de les baixes temperatures d'aquests dies. José Luis Mendilibar ja ha deixat molt clar que no pensen especular i que aniran a buscar el Barça. “Si en algun camp es pot derrotar el Barça és Ipurua”, va dir el tècnic en una clara declaració d'intencions. Malgrat les múltiples baixes, l'Eibar confiarà en el seu bon joc per les bandes i el bon moment golejador de Pedro León i Sergi Enrich per crear problemes als blaugrana. Ara bé, caldrà veure si ho aconsegueixen, perquè el Barça sap perfectament que no poden fallar si volen seguir somiant en la lliga, i tenen molt clar que han de seguir allargant la dinàmica de bons resultats.