Ipurua, escenari d'exhibicions

Ipurua és un estadi petit, estret i d'unes dimensions molt allunyades de les del Camp Nou. A més a més, l'estat de la gespa ahir no presentava les millors condicions. Però això no va ser un impediment perquè Leo Messi tornés a oferir una autèntica exhibició futbolística en un escenari que li va més que bé. L'ha visitat en tres ocasions i en totes ha brillat de manera descomunal. Gols, eslàloms impossibles, detalls tècnics brutals i, ahir, un recital a l'hora de repartir assistències als companys. A Ipurua, Messi havia fet dos doblets en les visites anteriors i ahir va tornar a marcar. Seu va ser el gol de la tranquil·litat, el 0 a 2, en el minut 50 del partit. El sisè gol que signa contra l'Eibar i el cinquè al seu estadi. Amb 15 gols, encapçala la lluita pel Pichichi juntament amb el seu company i amic Luis Suárez, que també va marcar. Aquesta temporada ja n'acumula 28 en totes les competicions.

El gol va arribar en una jugada de contraatac molt ràpida, iniciada i acabada per Messi. L'argentí va rebre la pilota de Rakitic i la va passar a la dreta cap a Luis Suárez, que va fer una centrada precisa perquè Leo, tal com venia i amb l'interior, rematés de manera deliciosa i marqués. Va mesurar a la perfecció la cursa per arribar just a temps a la centrada. Messi es troba en un excel·lent estat de forma i està fi de cara a porteria, perquè ja acumula sis gols en les últimes jornades de lliga. El seu inici d'any està sent espectacular, amb moltíssima motivació per intentar atrapar el Real Madrid en el lideratge de la lliga juntament amb els companys, que sembla que han entrat en la dinàmica guanyadora que va reclamar Luis Enrique.

El gol va ser important, però el recital de Messi s'explica també pel seu lideratge al camp, ja que fa jugar l'equip al seu ritme i reparteix assistències als companys en forma de regal. Les seves passades diagonals a la banda esquerra ja són tot un clàssic. En el minut 20, va elevar la pilota per sobre dels dos centrals de l'Eibar i va deixar sol Luis Suárez, que va rematar massa alt. També va donar el gol mastegat a Neymar poc abans del descans en una jugada del trident, però el brasiler va perdonar davant Yoel. En la segona meitat, Luis Suárez no va arribar per ben poc a una altra assistència boníssima i a Neymar li van xiular un fora de joc inexistent quan l'argentí l'havia tornat a deixar sol i en carrera perquè encarés la porteria rival.

Generós amb els companys –per exemple, cedint els últims penals a Neymar–, a Messi ahir també se'l va veure molt content amb l'estrena golejadora de Denis Suárez, amb qui es va abraçar efusivament després que el gallec inaugurés el marcador amb un gran xut des de fora de l'àrea després de recollir un refús de la defensa de l'Eibar.