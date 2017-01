“Sabíem que havíem de fer un molt bon partit”

“Pel resultat, pot semblar una altra cosa, però, com sempre, hem hagut de fer un molt bon partit per guanyar, com ja sabíem.” Luis Enrique era conscient que Ipurua no seria una plaça fàcil, i després de la golejada contra l'Eibar va fer èmfasi en el bon joc dels seus jugadors. “A l'inici ens ha costat per culpa de la pressió tan alta que ha fet l'Eibar, i ens han tingut tancats al nostre camp, però amb els pas dels minuts ens els hem tret de sobre i llavors hem començat a generar perill. Veient la lesió de Busquets, que semblava mes greu del que sembla que serà, crec que marxem amb un gran resultat perquè hem sabut aprofitar els riscos que ha pres l'Eibar”, va argumentar el tècnic asturià, que fa un “bon balanç” de la primera volta de la lliga, tot i que “millorable, com sempre”. “Estem en disposició de lluitar per la lliga, però encara no hem tingut cap ratxa amb victòries de manera continuada, però ens aniria molt bé”, va assegurar el preparador, que espera estar “en l'inici d'una bona ratxa” perquè “tots busquem dinàmiques positives que ens donin confiança”.

Luis Enrique va elogiar Rakitic, que ahir va tornar a ser titular en lliga després de molt de temps, i va assegurar que el croat li havia agradat “especialment de migcentre”, i va estacar també Arda i Denis. “La d'interior és la posició en què tenim més recursos i, a més, perfils diferents”, va dir, i va celebrar haver pogut donar descans a homes com Suárez. El de Gijón també va lloar Umtiti, que va jugar a cama canviada: “Ja havia jugat a la dreta amb les categories inferiors de França i domina d'una manera suficient la cama dreta per sortir jugant i combinar en curt. Ell i Mathieu, com tot el bloc defensiu, han estat molt bé.”