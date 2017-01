La lesió de Sergio, la nota negativa del partit

Importantíssima victòria del Barça ahir a Ipurua, però triomf amb peatge. La lesió de Sergio Busquets va ser, sens dubte, la gran nota negativa de la visita al camp de l'Eibar. El migcentre del FC Barcelona va haver d'abandonar el terreny de joc per lesió en el minut 8 de partit després d'una lletja entrada de Gonzalo Escalante, en una acció mereixedora de targeta però que el senyor Sánchez Martínez, sorprenentment, ni tan sols va considerar falta.

Sergio va haver de marxar del camp amb llitera i, després d'una primera exploració dels serveis mèdics del club dins el mateix estadi, se li ha diagnosticat un esquinç del lligament lateral extern del turmell dret. Durant el dia d'avui se li faran més proves per determinar l'abast exacte de la lesió i el temps de baixa, però ahir es parlava en principi d'uns deu o quinze dies. En tot cas, mirant l'horitzó immediat del Barça, el de Badia es perd de moment la tornada dels quarts de final de la copa del Rei contra la Real del proper dijous i també l'inici de la segona volta de la lliga del següent cap de setmana al Benito Villamarín.

La lesió de Sergio va obligar Luis Enrique a moure fitxa al mig del camp. Denis Suárez, que curiosament acabaria marcant minuts després el seu primer gol oficial amb el Barça en l'acció de l'1-0, va ser l'home escollit per entrar al camp. El gallec va situar-se en l'interior i Ivan Rakitic va ser reubicat al pivot. Bon partit de Denis i partit més que correcte del futbolista croat en una posició que tampoc li és estranya. Rakitic va ser, juntament amb Umtiti, qui més pilotes va recuperar en el partit d'ahir (12). Tocarà veure si la feina del croat ahir va convèncer Luis Enrique, que haurà de decidir qui ocupa aquesta posició tan essencial en l'esquema de l'equip en els propers partits: “Tinc moltes opcions per substituir-lo [Sergio]. Sergi Roberto és una opció, Rakitic, André Gomes... Mascherano també és una opció clara. No em queixaré perquè tinc tots els cromos de l'àlbum”, explicava ahir l'asturià en la roda de premsa posterior. El ventall, és cert, és ampli.