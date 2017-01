Iniesta, guardonat amb el premi Reina Sofia al joc net

Andrés Iniesta és un dels futbolistes amb més títols del futbol espanyol, però els seus reconeixements van més enllà de la pràctica esportiva en si. El capità del Barça va rebre ahir un premi que destaca més el seu comportament que el seu futbol. En un acte celebrat ahir al Palau Reial d'El Pardo, presidit pels reis d'Espanya, el manxec va ser guardonat amb el premi Reina Sofia, que guardona la persona o entitat que més ha destacat per un gest especialment esportiu o que sigui rellevant per la seva noblesa o joc net en la pràctica esportiva, o que hagi fet una contribució especial per a l'erradicació de la violència en l'esport. Iniesta, que es recupera d'una lesió muscular i que diumenge no va jugar a Eibar i que tampoc té previst participar en el partit de dijous contra la Real Sociedad, va rebre el premi de mans de la reina Sofia i es va mostrar molt content i agraït després de l'acte. “Estic molt content d'estar al costat de grans esportistes i grans persones en un escenari com aquest. Estic molt satisfet i content per aquest reconeixement. Vull agrair al jurat, que va proposar el meu nom per recollir aquest premi”, va afirmar el futbolista als mitjans de comunicació. “Tot és important en la vida. Un sempre intenta fer les coses bé per despertar coses positives en la gent”, va afegir el capità blaugrana. Iniesta va estar acompanyat pels directius del Barça Carles Vilarrubí i Javier Bordas, i el director d'esports professionals, Albert Soler. A la gala també hi va assistir el seu representant, Ramon Sostres.

Altres reconeixements

També van ser premiats l'atleta Ruth Beitia, el patinador Javier Fernández i la tennista Garbiñe Muguruza, com a millors esportives de l'any. Jorge Sampaoli va ser reconegut com a millor esportista iberoamericà, i la selecció espanyola de bàsquet, com a millor equip. El taekwondista Jesús Tortosa; el president de l'ONCE, Miguel Carballeda, i les entitats LaLiga4Sports, l'Ajuntament de Lleó, el Colegio Base i INEF Madrid.