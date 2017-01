Retorn després de la sanció

Dos dels joves futbolistes afectats per la sanció imposada per la FIFA al FC Barcelona l'any 2014, Patrice Soussia i Ben Lederman, han tornat a la disciplina del club blaugrana per incorporar-se al l'equip juvenil B. Soussia, davanter d'origen camerunès, és major d'edat des de dimecres passat. Lederman, per la seva banda, té 16 anys i és nascut als Estats Units, però ha adoptat la nacionalitat polonesa. Aquest futbolista viatjarà durant aquesta setmana al seu país de naixement per concentrar-se amb la selecció.

Tots dos s'entrenen des de divendres passat a les ordres de Quique Àlvarez mentre esperen que es resolguin alguns aspectes burocràtics i que es tramiti la seva fitxa federativa per poder disputar partits oficials després que el càstig de la FIFA els impedís competir i residir a la Masia. En tot cas, Soussia i Lederman han pogut signar contracte ara que es considera que són elegibles per jugar segons el reglament sobre l'Estatut i la transferència de jugadors del màxim organisme del futbol mundial.