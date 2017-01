El got està mig ple

“No estem en la situació que ens agradaria, però donarem guerra.” Aquest va ser l'avís que va enviar Luis Enrique fa dues setmanes, tot just després d'empatar a Vila-real, moment en què el Barça va veure com el Real Madrid ampliava l'avantatge fins als cinc punts, i amb el partit de Mestalla encara pendent. Dues jornades després, i arribats a l'equador de la lliga, no hi ha dubtes que l'asturià tenia tota la raó, fins al punt que el Barça, amb dues golejades, ha tancat la primera volta amb el got mig ple, amb les piles ben carregades per mirar d'assolir el repte de remuntar la distància respecte a l'etern rival i erigir-se en el tercer Barça de la història –després del de Johan Cruyff i el de Pep Guardiola– capaç d'encadenar tres títols.

Amb els números a la mà, aquest Barça és el més irregular de les darreres temporades, ja que s'ha deixat pel camí 16 punts de 57 possibles, i amb l'agreujant que nou d'aquests punts els ha perdut al Camp Nou. Els blaugrana, de fet, no han encadenat més de quatre victòries i només han estat líders una jornada, la primera, i únicament per la diferència de gols respecte a la resta d'equips que també van guanyar. En l'aspecte golejador, i malgrat que és l'equip de la lliga més mortífer, amb 51 dianes, cal matisar que el bagatge del Barça en aquest apartat també ha estat força irregular, ja que l'equip ha alternat grans golejades amb partits amb la pólvora mullada, amb vuit duels en què els de Luis Enrique han estat incapaços de marcar més d'una diana. I el mateix ha succeït en defensa, ja que el Barça ha encaixat gols en onze jornades, amb un total de disset dianes en contra. Posats en el context del campionat, però, tots aquests números no són tan negatius, ja que la irregularitat blaugrana sembla que és la conseqüència d'una lliga més competida del que és habitual o, més ben dit, el retorn a la normalitat després d'unes temporades en què hi havia una distància sideral entre els gegants i la resta. Perquè el Barça es troba a només dos punts –amb un partit més– del Madrid del rècord de partits invicte, és l'equip més golejador i el tercer menys golejat i té a les seves files els dos màxims golejadors del campionat, Messi i Luis Suárez, amb quinze dianes cada un. Neymar, en canvi, i a diferència de les dues primeres temporades de Luis Enrique, s'ha quedat enrere, amb només cinc gols, tot i que al seu favor cal recordar que ha donat sis assistències. Tot i la lògica dependència ofensiva del seu trident màgic, a poc a poc un bon nombre de jugadors s'han anat afegint a la causa golejadora –l'últim va ser Denis, diumenge a Eibar–, i a hores d'ara en la lliga els únics que no han vist porteria són Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne, André Gomes, Sergio Busquets i Paco Alcácer.

Més classe mitjana