El Barça no farà moviments en aquest mercat d'hivern

Només queda una setmana perquè es tanqui el mercat d'hivern de fitxatges (31 de gener), i el FC Barcelona ja té decidit que no farà cap moviment a la plantilla. Ni d'entrada ni de sortida. L'equip té recursos suficients a totes les línies, i el mateix Luis Enrique no s'ha cansat de repetir que aquesta temporada té la millor plantilla possible per afrontar tots els reptes. A més, el pressupost és el que és, i el club no està en disposició de gastar diners si l'aposta no està molt justificada.

Tenint en compte l'estat de l'equip, l'únic moviment que s'hauria pogut produir és a la posició de lateral dret, monopolitzada gairebé per Sergi Roberto fins als últims partits. L'ostracisme d'Aleix Vidal en el primer tram de l'exercici, en què va tenir un paper marginal, sembla que està virant en les últimes setmanes. Les bones actuacions del defensa en els partits que ha jugat han provocat que el mateix Luis Enrique reconegués: “M'ha tret la raó.” Va ser titular contra Las Palmas, partit en què també va marcar, i també va jugar a Eibar, on va fer l'assistència de l'últim gol de Neymar. Aleix Vidal no participava en dos partits consecutius des de la temporada passada. “Es queda, es queda”, va assegurar el secretari tècnic, Robert Fernández, en la gala de Mundo Deportivo. També es va felicitar perquè el jugador havia aconseguit “canviar la seva dinàmica totalment”.

El tècnic asturià sempre ha estat partidari d'estar atents al mercat de fitxatges i veia amb molts bons ulls la incorporació del croat Darijo Srna, del Xakhtar Donetsk. El club blaugrana va estar negociant amb ell i li va traslladar una proposta quan tothom donava per fet que Aleix Vidal marxaria a l'hivern, però Srna va preferir no moure's del seu club, on és un autèntic ídol. A més, les quantitats econòmiques al Barça haurien estat inferiors. El FC Barcelona tenia molt clar que no pensava fer cap inversió important si no ingressava diners per la sortida d'Aleix Vidal, pel qual encara s'han d'amortitzar molts milions d'euros. Algunes propostes que van arribar a les oficines del club només preveien una cessió, així que les opcions que el lateral català marxés depenien únicament que aquest digués obertament que li busquessin una sortida. El Sevilla va ser un dels equips que va estar a l'expectativa per si això passava. Però aquest gest mai va arribar, i Aleix Vidal va seguir treballant per capgirar la seva situació a l'equip i aprofitar les ocasions que Luis Enrique li donés. I això és el que ha fet. Dels últims dotze partits, l'asturià li ha donat minuts en els últims sis –en cinc ha sortit de titular– i el seu rendiment ha estat convincent. Tant que el Barça no anirà al mercat.