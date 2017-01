“Seria un error pensar que ho tenim tot fet”

“Sense cap dubte que serà important sortir bé de la seva pressió. La Real juga igual a casa que fora”.

“L'estat d'ànim és l'òptim, però és el mateix estat que en tota la temporada. Els resultats el que fan és reforçar aquesta idea, aquest optimisme”.

“Sempre he vist Aleix en la mateixa línia. No he apreciat canvis excessius”.

“El Madrid? No tinc per norma parlar d'altres equips. L'únic que em preocupa dels quarts és que passi el Barça”.

“És evident que jugant al Camp Nou tenim més factors positius però la idea futbolística serà igual”.

“Els futbolistes per desgràcia es lesionen però jo haig de buscar solucions i per sort tinc molt bones opcions”.

“Messi és un jugador únic i ha evolucionat cap al futbolista total”.

“Els àrbitres necessiten ajuda i no crítiques”.

“Veig els jugadors amb ganes de seguir guanyant títols, amb la mateixa fam”.

“No tinc res a comentar sobre el meu futur”.