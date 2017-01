Un gran talent frenat pel genoll

“Llàstima de les lesions, estava encaminat a ser un jugador excepcional”, diu d'ell Laureano Ruiz

El 5 de febrer del 2014, Sergio Canales va debutar amb la Real Sociedad en les semifinals de la copa del Rei contra el FC Barcelona al Camp Nou. Derrota per 2 a 0. Avui tornarà a l'estadi blaugrana en la mateixa competició amb l'objectiu d'obrar el miracle d'eliminar els de Luis Enrique després del 0 a 1 d'Anoeta. Canales potser no sortirà en l'onze inicial que posarà Eusebio sobre la gespa, però espera tenir l'oportunitat de jugar alguns minuts després d'haver jugat de titular contra el Celta en l'última jornada de lliga. El migcampista va ser un dels millors de la Real Sociedad i seva va ser la centrada en el únic gol del partit.

Per a Canales totes les oportunitats de jugar són or pur. Necessita minuts per recuperar el temps perdut per culpa de les maleïdes lesions i brillar de nou. El 30 de desembre del 2015, en l'últim partit de l'any contra el Real Madrid, es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre amb un mal gest mentre conduïa la pilota. Una nefasta notícia per a un futbolista que ja s'havia trencat els lligaments encreuats del genoll, en aquest cas el dret, dues vegades. “És un noi que pot arribar molt amunt. Si no fos per les lesions, estava encaminat a ser un jugador excepcional”, reflexiona Laureano Ruiz, exdirector de l'escola municipal de futbol de Santander i formador expert. “Té unes qualitats excepcionals; domini de la pilota, toc, driblatge...”, afegeix. Laureano Ruiz, però, no és del tot optimista sobre si podrà complir les expectatives que va crear en la seva joventut al Racing de Santander i que el va portar al Real Madrid quan amb prou feines era major d'edat. “En aquella època vaig dir a la seva família que li convenia seguir un any més al Racing perquè madurés, però pel que suposa jugar al Madrid, ells pensaven que ja era a dalt. Però físicament no estava fet”, recorda. Al Madrid va jugar molt poc i després al València van arribra les lesions. “Veient-lo jugar, se'l veu bé, però les lesions de genoll són difícils. Són duríssimes de recuperar i n'ha tingut moltes”, lamenta.

Recuperi o no el seu millor nivell, Laureano Ruiz contempla satisfet com Sergio Canales, als 25 anys, pot seguir disfrutant del futbol en una Real Sociedad que aposta pel futbol que a ell li agrada i que també va bé al futbolista cantàbric. “La Real d'Eusebio està jugant molt bé. A Canales l'ajuda tenir un entrenador d'aquest estil. Jugar en bloc ajuda en tots els sentits, també en el físic”, diu. Ara bé, de cara a l'eliminatòria, creu que el Barça passarà. “Els tres de dalt són excepcionals.”