“Els resultats el que fan és reforçar l'optimisme”

El FC Barcelona té avui la possibilitat de situar-se en les semifinals de la copa del Rei, una competició del qual és el gran dominador en els últims anys. Per fer-ho, però, haurà de desfer-se abans de la Real Sociedad, un equip que amb Eusebio està jugant a un gran nivell i que arriba a Barcelona convençut de les seves possibilitats. A més a més, el conjunt basc és un dels equips que fa una bona pressió, un fet que Luis Enrique té molt present: “Sens cap mena de dubte serà important sortir bé de la seva pressió. Serà una de les fases del joc a superar.” L'equip, però, ha demostrat en més d'un partit que sap com sortir-se'n. “Hi ha el posicionament, però també intervé la qualitat dels jugadors. Qualsevol pèrdua és perillosa, perquè estàs a prop de l'àrea. Però hem d'obrir el camp i trobar solucions per dins”, va assenyalar.

L'avantatge de l'anada, si bé permet jugar al Barça amb més tranquil·litat, també podria provocar un excés de relaxació, un fet que Luis Enrique ja s'ha encarregat d'evitar. “Seria un greu error pensar que ho tenim tot fet. I contra un rival d'aquest nivell encara ho seria més. És un partit perillós, però els meus jugadors ho saben. Tenim l'oportunitat de passar a semifinals, però només a través d'un gran partit”, va dir.

Per al partit, hi haurà la baixa de Busquets, un futbolista vital per a l'equip malgrat que Luis Enrique ahir va deixar molt clar que té alternatives per reemplaçar-lo amb garanties. Això sí, no va donar cap pista sobre qui posarà. “La veritat és que tampoc trobo algú com Busquets... però tinc solucions. Els futbolistes per desgràcia es lesionen, però jo haig de buscar solucions i, per sort, tinc molt bones opcions. El jugador que jugui tindrà dificultats a l'hora de rebre. Intentaran que anem per fora i aïllar-nos”, va advertir.

L'equip ha assolit la dinàmica positiva que Luis Enrique reclamava, encara que va deixar molt clar que l'equip en tot moment havia mantingut la confiança. “L'estat d'ànim és l'òptim, però és el mateix estat que tota la temporada. Els resultats el que fan és reforçar aquesta idea, aquest optimisme.” El tècnic asturià no va voler parlar del seu futur, i no va valorar si Unzué estava preparat per ser entrenador del primer equip del Barça. Va negar, això sí, que la incògnita sobre la seva continuïtat afecti els jugadors: “Veig el mateix ambient, la mateixa predisposició i actitud en els meus futbolistes. O fins i tot més. Tenen ganes de seguir guanyant títols i tenen la mateixa fam.”

Finalment, va tornar a reclamar ajudes per als àrbitres després de l'últim episodi per l'entrada d'Escalante, que no va ser ni falta. “És una feina molt difícil. Necessiten ajuda, no crítiques”, va dir.