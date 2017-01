Per no perdre el costum

Acaba el mes de gener, s'acosta el moment més interessant de la copa, i el Barça no se'l vol perdre. Per mantenir el costum de les últimes sis temporades, el campió buscarà aquesta nit, a un quart de deu, un lloc en el sorteig que demà emparellarà els quatre semifinalistes del torneig. Farà falta, això sí, que resolgui al Camp Nou la feina que va iniciar fa set dies a Anoeta, quan el penal provocat i transformat per Neymar Júnior va decidir un duel de màxima exigència. I és que la notable actuació de l'equip de Luis Enrique de la setmana passada no només va posar fi a una ratxa de gairebé deu anys sense guanyar a l'estadi de la Real Sociedad, també va suposar un pas de gegant en el camí cap al tercer títol de copa consecutiu, una fita gens fàcil d'aconseguir. El mateix Barça va ser l'últim equip a assolir-la, l'any 1953. Per repetir-la serà imprescindible no badar avui.

No és la Real Sociedad un rival temible a l'estadi. Fa gairebé 26 anys que no hi guanya, exactament des del 18 de maig de 1991. Curiosament, Eusebio Sacristán, avui entrenador del conjunt guipuscoà, va disputar els 90 minuts d'aquell partit vestit de blaugrana i va patir, com tots els culers, amb l'1-3 final. En tot cas, avui l'estadística no convida a apostar per una ensopegada del Barça, per molt que la Real sigui un dels equips revelació de la lliga i estigui fent mèrits per aconseguir un lloc a Europa la temporada que ve. De fet, el partit que diumenge disputaran els txuri-urdin al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, podria provocar que en el d'aquesta nit no es juguessin totes les cartes. Obtenir un resultat positiu al feu madridista no és, ni de bon tros, cosa fàcil, però encara ho és menys aixecar un 0-1 al Camp Nou. Sigui com sigui, el més probable és que contra el Barça juguin el brillant lateral esquerre Yuri Berchiche, obligat a complir sanció en la lliga, i el fogós migcampista Asier Illarramendi, que no va disputar l'últim partit precisament per acumulació de targetes. Pel que fa a la resta de l'onze, no sembla que Eusebio tingui la intenció de donar descans a cap dels seus titulars. L'únic dubte el tindria a l'atac, entre Juanmi i Carlos Vela.

Al Barça la incògnita se situa al mig del camp, com a conseqüència de les lesions d'Andrés Iniesta, que fa una setmana es va haver de retirar en la mitja part del partit d'Anoeta per culpa d'un problema al soli de la cama esquerra, i de Sergio Busquets, lesionat al turmell després d'una dura entrada d'Escalante diumenge passat. A Eibar, en una solució d'emergència, Luis Enrique va optar per col·locar Ivan Rakitic com a mig centre i Denis Suárez i Arda Turan d'interiors. Avui podria tenir la seva oportunitat André Gomes. A la porteria, tornarà Jasper Cillessen, el titular de la copa; a la defensa, tot fa pensar que Gerard Piqué i Javier Mascherano, que no van jugar a Ipurua, seran de nou la parella de centrals i que Sergi Roberto i Jordi Alba continuaran als laterals; i a la davantera, tot i l'acumulació de partits en aquesta fase de la temporada, sembla segura, com a mínim a l'inici, l'aparició de Messi, Luis Suárez i Neymar.

L'equip va tornar a entrenar-se ahir al matí, després de la jornada de descans de dimarts, al camp Tito Vilanova de la ciutat esportiva. Amb les baixes temperatures que afectaven Sant Joan Despí, Luis Enrique va treballar amb tots els futbolistes disponibles de la primera plantilla i amb tres jugadors del filial: Marlon Santos, Rafa Mujica i Carles Aleñá. El tècnic donarà a conèixer avui la convocatòria.