Avancen les gestions per ‘fitxar' Ronaldinho

La història entre el Barça i Ronaldinho té tots els números de reprendre's, però ara d'una manera institucional. Conscient de la forta empremta que va deixar en la seva etapa com a jugador blaugrana –entre el 2003 i el 2008–, així com de la seva ascendència dins el futbol mundial, el club desitja que el Gaúcho sigui l'ambaixador mundial de l'entitat i component del FCB Legends, l'equip d'exjugadors blaugrana que participa en amistosos i tornejos d'arreu del món. Per avançar en aquest propòsit, ahir Roberto de Assís –germà i representant de l'exfutbolista blaugrana– es va reunir amb Òscar Grau, director general del Barça, amb un objectiu mutu: aprofundir sobre la proposta i ultimar un acord. També hi va assistir el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu.

De la trobada no va transcendir res definitiu, però sí que es va reflectir la bona sintonia perquè la proposta arribi a bon port i es pugui anunciar aviat. A punt de fer 37 anys –el 21 de març–, Ronaldinho no competeix de manera oficial des del 26 de setembre passat, quan el Fluminense –el seu últim equip– va disputar un partit contra el Goias. Des de llavors han sorgit noms de diversos clubs que han valorat aconseguir els serveis del mitjapunta, però sense concretar-se res. De fet, el mateix jugador ja va expressar en una entrevista concedida a L'Esportiu el setembre passat que es plantejava penjar les botes i encetar altres projectes. Un fet que fomenta que es formalitzi la vinculació entre Ronaldinho i el Barça en l'àmbit institucional.

Si es concretés, s'allargaria una tasca que Ronaldinho ja va fer el setembre passat, quan es va inaugurar l'oficina comercial del Barça als Estats Units, situada a Nova York. Durant l'estada de la delegació blaugrana –encapçalada per Bartomeu– a la ciutat nord-americana, el Gaúcho va exercir de representant del club en els diversos actes que es van celebrar. “Estic content d'estar aquí ajudant els amics; el Barça sempre serà casa meva”, va afirmar llavors.