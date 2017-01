El primer títol, a tres partits

Neymar va tornar a provocar un altre penal, el 20è, claríssim Neymar va tornar a provocar un altre penal, el 20è, claríssim Aleix Vidal torna a reivindicar-se fent l'assistència en el gol d'Arda Aleix Vidal torna a reivindicar-se fent l'assistència en el gol d'Arda

El rei de copes serà avui en el sorteig de les semifinals per setena vegada consecutiva. L'Alabès, l'Atlético o el Celta poden ser els seus rivals. La possibilitat de guanyar un títol ja és a només 3 partits. El Barça no es va deixar sorprendre per la Real Sociedad i continua amb la seva dinàmica positiva de resultats, ben al contrari que el Real Madrid, eliminat d'aquesta competició pel Celta de Vigo i que ja veurem com li afecta aquest cop en la seva confiança en la lliga. Si fa unes setmanes faltava contundència a les àrees, els blaugrana ja han resolt aquest problema, mostrant ahir una efectivitat letal de cara a porteria que convida a l'optimisme amb vista al tram decisiu.

Sense Busquets i Iniesta, el principal trencaclosques tornava a estar en el centre del camp. Luis Enrique tenia diverses opcions per suplir la baixa de Busquets i va escollir Mascherano, que tornava a jugar en la seva posició natural i on, de fet, li agradaria actuar més sovint. Els interiors van ser per a Denis Suárez i André Gomes, quedant-se Rakitic de nou a la banqueta. En la defensa, Piqué va tornar a fer parella amb Umtiti després d'haver descansat contra l'Eibar. Els laterals, per a Sergi Roberto i Alba, i al davant, és clar, el trident. Era evident que la Real Sociedad sortiria a pressionar al davant. Perquè ho fa per naturalesa i perquè necessitava remuntar després del 0 a 1 a Anoeta. El Barça va notar aquesta pressió avançada en la sortida de pilota, perquè si contra els bascos ja és complicat de mena crear amb comoditat des del darrere, sense Busquets encara ho és més. Mascherano, lògicament, no té la mateixa facilitat per trencar línies amb passades o jugar a un o dos tocs i moltes de les pilotes acabaven arribant a Cillessen, que jugava en llarg. La situació, però, no inquietava els de Luis Enrique perquè, si bé la Real impedia combinar còmodament al Barça, els d'Eusebio amb la pilota tampoc generaven perill. Només en una passada en profunditat ben tallada per Jordi Alba van inquietar en els primers minuts.

Per contra, el Barça va ser letal en la seva primera arribada. Umtiti va recuperar una pilota al centre del camp que va recollir Neymar, aquest va passar-la a Messi, que va donar-li a Luis Suárez i aquest, de primeres, va prolongar a la dreta per l'arribada de Denis Suárez, que va batre Rulli amb un bon xut creuat. El gallec feia el seu segon gol consecutiu després d'estrenar-se de blaugrana a Ipurua en la lliga. A més, gols que van obrir la llauna, és a dir, gols importants. Després d'avançar-se, el partit va entrar en una fase en què van passar poquíssimes coses perquè cap dels dos equips sabia com fer mal al rival. La Real només va disposar d'un xut sense angle i d'un intent d'Iñigo Martínez de sorprendre Cillessen des del mig del camp i el Barça, a pilota aturada, en dos córners consecutius, el primer rematat per Messi i l'altre per Luis Suárez en una jugada de pissarra d'Unzué.

Abans del descans el partit es va escalfar després que Vela fes una entrada lletja a Neymar sense la més mínima intenció de buscar la pilota; el brasiler, molest, li va recriminar de mala manera i tots dos van acabar veient la targeta groga, com també Alba, per protestar. I així es va arribar al descans.

El segon temps va començar amb Aleix Vidal sobre el camp, substituint Sergi Roberto. El lateral, marginat en el primer tram de la temporada, va tenir minuts per tercer partit consecutiu. Els nervis van continuar a flor de pell en la represa i quan només s'havien jugat cinc minuts Luis Suárez va veure la targeta groga per una petita picabaralla amb Yuri. L'uruguaià li va etzibar un cop de colze que li hauria pogut costar la vermella. Enmig d'aquest escenari una mica de nerviosisme va ser aprofitat per la Real Sociedad per gaudir d'una magnífica ocasió per empatar quan William José es va quedar tot sol davant Cillessen, però el seu xut va ser respost amb una magnífica aturada de l'holandès. I com són les coses, que del possible 1 a 1 es va passar al 2 a 0 en un minut perquè Neymar, molt ràpid, es va escapar per l'esquerra, i quan es disposava a xutar va ser caçat per Iñigo Martínez des del darrere. Martínez Munuera no va dubtar i va xiular penal. Tant el xiulat a Anoeta com el d'ahir, claríssims. Messi no va fallar i pràcticament va sentenciar l'eliminatòria.

Els d'Eusebio, però, no es van donar per vençuts i van retallar distàncies mitjançant Juanmi, que tot just havia entrat al camp, i que va saber aprofitar molt bé una errada defensiva blaugrana. El Barça, però, un minut després, tornava a posar les coses a lloc amb un gol de Luis Suárez, que va definir a la perfecció després de rebre de Messi. Tot va néixer, però, després d'una altra recuperació d'Umtiti. Luis Enrique va tornar a moure la banqueta fent entrar Rakitic per Mascherano. Amb el partit i l'eliminatòria sentenciada, la grada d'animació es va entretenir fent mofa d'Illarramendi. Aquest ambient destensat, però, no va anar-li gens bé al Barça, que es va tornar a deixar fer un segon gol amb massa facilitat després de deixar centrar Elustondo i rematar de cap a William José. Per tenir més control, Luis Enrique va fer entrar Arda per Neymar, que a més a més, estava amonestat. I el canvi va sortir a la perfecció perquè el turc posava fi, ara sí, a l'eliminatòria amb el seu 13è gol de la temporada després de rebre una centrada d'Aleix Vidal en una bona jugada col·lectiva. El Barça no en tenia prou i Denis va fer el seu segon gol després d'una gran assistència de Messi completant la maneta.