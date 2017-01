Denis agafa embranzida

Denis Suárez ja va ser un dels noms propis del partit de lliga disputat diumenge passat a Ipurua, ja que va marcar el seu primer gol amb el primer equip del Barça, després de 24 partits i gairebé mig any, el que fa que va començar la temporada; i ahir, només quatre dies després d'aquella estrena golejadora com a blaugrana, va repetir contra un altre conjunt basc, la Real Sociedad. Aquesta vegada, a més, per partida doble, fent el gol que acostuma a costar més de fer, el primer del duel, i també l'últim, que va servir per tancar una altra golejada del conjunt blaugrana i acabar de segellar l'accés a les semifinals de copa.

A diferència del que va passar contra l'Eibar, en què va entrar al terreny de joc quan encara no s'havien disputat ni deu minuts per substituir el lesionat Busquets, ahir Denis sí que va ser titular. I aquesta vegada encara va passar menys temps perquè veiés porteria, ja que si a Ipurua el 0-1 del Barça va arribar mitja hora després de l'inici, ahir l'1-0 al Camp Nou es va materialitzar quan amb prou feines s'havia superat el primer quart d'hora, en una de les primeres ocasions del partit. La Real Sociedad no estava posant les coses fàcils, però una recuperació d'Umtiti va permetre una combinació del trident, en què Luis Suárez va veure molt bé la pujada per la dreta de Denis, que tot just entrar a l'àrea va xutar de primeres ajustat al pal llarg de Rulli. Gol similar al de diumenge, per l'execució, sense pensar-s'ho gaire a l'hora de preparar la rematada amb la dreta, tot i que aquest cop des d'una posició molt més propera a la porteria.

En part, el gol va ser una demostració de quin va ser el rol de Denis ahir, ja que més enllà d'ocupar la posició d'interior dret, que de fet, va ser des d'on va aparèixer per marcar, també es va deixar veure molts moments per la banda, quan Messi, com de costum, va decidir centrar la seva posició per intervenir més en el joc. Potser va ser en aquest apartat que Denis no va brillar tant, ja que en algun tram del partit li va costar una mica assumir el protagonisme en la creació que normalment s'enyora d'Iniesta quan no hi és. L'ex del Vila-real, però, cada vegada millora més i, a banda dels gols, una altra mostra és la confiança en augment que li té Luis Enrique. I és que, amb el d'ahir, l'asturià ja l'ha utilitzat en 25 dels 33 partits disputats entre totes les competicions, i quasi la meitat de vegades jugant des de l'inici.

El que per a Denis ja era una nit rodona, es va acabar de confirmar del tot en els últims minuts, quan, a passada de Messi, es va internar dins l'àrea, va superar amb un precís retall la sortida de Rulli i amb el peu esquerre va empènyer la pilota al fons de la porteria. Un gol que confirmava, a més, que la Real Sociedad és un dels rivals a qui té la mida presa, ja que el curs passat, dels quatre gols que va marcar amb la samarreta del Vila-real, dos van ser als donostiarres, encara que a Anoeta. Els dos d'ahir, però, els recordarà sempre, ja que van ser els primers que fa al Camp Nou.