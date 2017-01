“La Real ens ha exigit moltíssim allà i aquí”

Satisfacció de Luis Enrique ahir davant els micròfons de beIN Sports i posteriorment a la sala de premsa. La satisfacció que et produeix saber que el Barça jugarà les semifinals de la copa del rei per setena vegada consecutiva, la satisfacció que et produeix saber que els onze partits de copa que has dirigit al Camp Nou com a entrenador les últimes tres temporades els has solucionat amb victòria.

L'asturià es va mostrar orgullós lògicament per la classificació i també pel joc de l'equip contra un rival que ho va posar dificilíssim a Anoeta i que no ha posat les coses fàcils en el global de l'eliminatòria, malgrat la contundència del marcador final d'ahir: “Ha estat una eliminatòria molt disputada contra un dels equips més en forma del futbol espanyol ara mateix. La Real ens ha exigit moltíssim. Al principi del partit ens ha costat sortir amb la pilota controlada des del darrere, però a la segona part hem estat millor en la presa de decisions i quan superes la primera, o les dues primeres línies de pressió, llavors apareixen més espais i amb aquests espais i el talent que tenim a dalt tot és més fàcil.”

Sense Sergio, a Luis Enrique li tocava moure fitxa en la posició de mig centre. Rakitic va ser l'escollit a Ipurua, ahir l'aposta d'inici va ser Mascherano [el croat als minuts finals]. En va explicar els motius: “Masche ha estat molt bé en l'aspecte defensiu. Sabíem que tocaria estar bé sense pilota perquè la Real té gent potent a dalt. Enteníem, a més, que amb un equip que ens pressionaria a dalt, i que acumula molts homes pel mig, sortiríem des del darrere millor per fora amb els centrals amb Piqué i Umtiti i per això hem decidit això.” Quant a la substitució de l'argentí, Luis Enrique va confirmar que va ser un canvi per precaució per no agreujar més les molèsties que va notar a la cuixa.

Sobre Denis, autor ahir de dos gols, tot elogis: “És un jugador en contínua progressió. Els gols li aniran bé per augmentar la seva moral. L'arribada a l'àrea és una qualitat que té, però encara destacaria més que sap interpretar bé el treball sense pilota. Ho feia ja al Sevilla i al Vila-real i això li ha permès tornar al Barça.”

Interrogat pel rival en una hipotètica final, cap dubte: “El Celta.”