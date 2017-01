Molt més que una aturada

Va ser el punt d'inflexió de l'enfrontament, el moment en què la Real Sociedad va passar d'entrar en l'eliminatòria a veure's amb un peu i mig fora de la copa del Rei. I el gran culpable va ser Cillessen, el porter de la copa del Rei, que després de sis partits com a blaugrana en què no havia tingut l'oportunitat de lluir-se de debò, de ser protagonista, ahir es va guanyar la primera gran ovació del Camp Nou en evitar l'1-1 de Willian José, que tot sol dins de l'àrea, i tot just començar la segona meitat, va veure com el porter holandès li desviava un xut creuat que podria haver capgirat el guió de l'eliminatòria. I encara més, ja que l'acció va continuar, amb un contraatac del Barça, que va acabar amb un clar penal d'Íñigo Martínez a Neymar que Messi va transformar en gol. De l'1-1 de la por, al 2-0 de la tranquil·litat. L'ovació, doncs, estava més que justificada. Perquè, tot i que després Cillessen va fallar en el 2-1 de Juanmi, en què es va quedar a mitja sortida, el que va aprofitar el jugador de la Real Sociedad per marcar amb una esplèndida vaselina, la jugada decisiva del partit havia estat la de Willian José, el moment en què la Real va veure que s'esvaïa l'opció de donar la gran sorpresa.

I no només això, ja que el porter holandès, com ja havia demostrat en d'altres ocasions, també va completar un molt bon partit amb la pilota als peus, en què tot i la pressió avançada de la Real Sociedad no va cometre cap errada i, fins i tot, en què es va atrevir a regatejar un davanter dels bascos amb una gran fredor.

A diferència de l'enfrontament d'Anoeta de la setmana passada, però, en aquesta ocasió Jasper Cillessen no va estar tan encertat en les passades llargues, especialment en la primera meitat, en què no va acabar de connectar ni amb Luis Suárez ni amb Neymar. De fet, el porter holandès inclús va rebre instruccions de Luis Enrique de canviar l'estratègia, i després de diverses pilotes perdudes seguides va començar a jugar fent passades curtes.