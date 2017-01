Amb les idees ben clares

Cap seguidor del Betis hauria imaginat a l'estiu que el fitxatge més convincent del seu equip, entre els dotze que es van dur a terme, seria el primer que es va anunciar, el de Riza Durmisi, un lateral esquerre danès de 23 anys procedent del Brondby. “Estic preparat per assumir el repte”, va afirmar el jugador el dia de la seva presentació, en què també va admetre que havia fitxat pel Betis i no pel Celta per Miguel Torrecilla, el director esportiu dels andalusos, i que tot just acabava de canviar Vigo per Sevilla.

I Durmisi no va trigar a mostrar les seves qualitats, les d'un lateral de llarg recorregut, amb molta habilitat per sumar-se a l'atac i un colpeig de pilota excel·lent. “A Dinamarca em deien que pel meu joc m'assemblo a Alba, però ell no regateja, i jo sí. El meu referent sempre ha estat Marcelo, però no sóc ni el nou Alba ni el nou Marcelo. Jo sóc Durmisi”, va afirmar mesos després el lateral, en una clara demostració d'autoestima. “Quan dic que seré un jugador top, ho dic seriosament”, va afegir en una entrevista al diari Estadio Deportivo. Perquè Durmisi és un jugador de fort caràcter i està entestat a fer-se un lloc en l'elit: “Quan era petit jugava de davanter centre, però no vaig trigar a adonar-me que per ser un jugador del màxim nivell a Europa havia de passar al lateral.” I sembla que els plans de Durmisi van pel bon camí, ja que en un Betis dubitatiu que ja ha canviat de tècnic, el danès és dels pocs que ha convençut tota l'afició, que ja tem que el proper estiu el jugador marxi a la Premier, d'on ja ha rebut alguna trucada. Durmisi, però, no té pressa, conscient que encara no està preparat: “Estic molt bé a Sevilla. La ciutat és preciosa i la gent és amable. A més, si vull arribar al màxim nivell he de millorar en defensa.”

Orgullós dels seus orígens