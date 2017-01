Luis Suárez, sospitós habitual contra el Betis

6

gols

al Betis en tres partits

Betis-Barça o Barça-Betis, tant és, sempre marca Luis Suárez. L'ordre dels factors no altera el producte. És la denominada propietat commutativa en terminologia matemàtica, simple pur olfacte de gol en termes futbolístics.

El Barça enceta avui la segona volta de la lliga al Benito Villamarín, on l'equip blaugrana no perd des de la temporada 2007/08 (3-2). Els precedents recents de l'equip de Luis Enrique allà a Sevilla són positius, i encara més positius són els números de Suárez contra el conjunt andalús. El Betis és la víctima preferida de l'uruguaià en la lliga. Tres partits de lliga ha jugat només contra l'equip verd-i-blanc [en la primera temporada de Suárez al Barça, el Betis militava a segona divisió], però tot i això és l'equip de primera divisió al qual ha fet més gols [computant exclusivament els gols en la lliga; sumant també la copa, el València (8) i l'Athletic (7) encapçalen la llista]. Sempre ha marcat contra el Betis. Tres partits, sis gols. Mitjana de dos gols per partit. És l'equip contra el qual té millor estadística.

Sense anar més lluny, aquest mateix curs, en el debut en la lliga a casa, Suárez ja va marcar un hat-trick a Adán, en un partit en què el Barça va acabar golejant el Betis per 6-2. La temporada passada, el charrúa ja havia estat també protagonista al Camp Nou contra el mateix rival, amb un doblet, en una altra còmoda victòria del Barça per 4-0. Però Suárez no només ha marcat al Betis al Camp Nou, també sap què és marcar contra els andalusos al Villamarín. Importantíssim per a la consecució del títol de lliga va ser el gol que l'uruguaià va marcar allà el curs passat. La visita al Villamarín en aquella 36a jornada era el penúltim desplaçament del Barça de la temporada i l'equip no podia fallar més. El Real Madrid s'havia acostat perillosament en la classificació i al Barça només li valia guanyar-ho tot. Suárez acabava de fer quatre gols al Dépor i quatre més a l'Sporting, i contra el Betis tampoc va fallar. Rakitic havia fet avançar el Barça en el minut 50 després d'un error d'Adán en la sortida, i en el minut 81 Suárez va fer el gol de la tranquil·litat amb una rematada plena d'instint golejador. Sempre Suárez.

En la seva llista de víctimes, per darrere del Betis destaquen els cinc gols que ha fet a Las Palmas [també en només tres partits] i els cinc al Dépor i l'Athletic [en quatre partits]. Cinc dianes també ha fet contra l'Eibar amb el gol de fa set dies a Ipurua en l'últim partit de la primera volta (0-4). Quatre gols al Madrid, l'Espanyol i el Granada, i tres al Celta, el València i l'Sporting. El Màlaga i l'Alavés [un únic partit contra els vitorians] són els dos únics equips actualment de primera que encara se li resisteixen.

El Betis està avisat. Suárez hi arriba endollat. Cinc gols aquest gener en set partits oficials i Pichichi compartit amb Messi. Trenta gols entre tots dos en només una volta. Quinze l'un, quinze l'altre. La porteria d'Adán, en el punt de mira de tots dos.