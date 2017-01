La copa, molt millor que els precedents europeus

Els Atlético-Barça s'han convertit en un clàssic de les últimes temporades. Amb Cholo Simeone a la banqueta, l'equip colchonero s'ha tornat a instal·lar en l'elit del futbol espanyol i europeu, i allà ha coincidit, i molts cops, amb el Barça. Els encreuaments més presents al cap dels blaugrana segur que són els dos de Champions. L'Atlético i el Barça es van veure les cares en dues de les últimes tres edicions –sense comptar l'actual– de la competició europea, i els blaugrana en van sortir malparats. Eliminats a les ordres de Gerardo Martino la temporada 2013/14, eliminats a les ordres de Luis Enrique la temporada passada. De fet, el de Diego Simeone és l'únic equip que ha estat capaç d'eliminar Luis Enrique en una eliminatòria des que entrena el Barça.

El tècnic asturià intentarà que en aquesta semifinal de copa no es repeteixi la història europea, i mirarà de repetir l'encreuament de quarts de final de la temporada 2014/15 en la copa del Rei. En aquella ocasió, els blaugrana van superar l'Atlético amb un global de 4-2 en el camí del segon triplet de la història del Barça. I va ser l'últim precedent en l'anomenat torneig del KO. En la copa, el balanç és favorable als interessos culers. La importància d'uns i altres en la història del futbol espanyol ha fet que s'hagin trobat fins a 23 vegades, 21 de les quals en eliminatòries a doble partit. A més de les dues finals –la del 1925/26 la va guanyar el Barça; la del 1995/96, l'Atlético de Madrid–, i els catalans s'han imposat en dotze eliminatòries.

Una de les eliminatòries més recordades entre culers i colchoneros és la del curs 1996/97. Els de Bobby Robson havien aconseguit un 2-2 del Calderón, però en el partit de tornada que es jugava al Camp Nou l'Atlético es va posar 0-3 en només mitja hora. El Barça va protagonitzar una remuntada espectacular amb gols de Ronaldo i Figo que Juan Antoni Pizzi va culminar fent el 5-4 que classificava els blaugrana i que va convertir l'argentí en el Macanudo.

Tampoc cap culer oblidarà la semifinal del curs 1999/2000. En l'anada, els de Louis van Gaal havien perdut el partit d'anada per 3-0 al Calderón, i la tornada no es va arribar a disputar mai. Per què? Els blaugrana es van plantar, ja que el matx coincidia amb jornada FIFA i, entre les baixes per internacionals i algunes lesions, no tenia prou jugadors del primer equip disponibles. En total, Van Gaal només disposava d'onze homes, entre els quals hi havia dos porters. Els colchoneros es van classificar automàticament per a la final. La imatge dels blaugrana a la banda quedarà per a la posteritat.