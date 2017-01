Més que un 9

Per celebrar el seu 30è aniversari, dilluns passat Luis Suárez va convidar els seus companys i les respectives parelles a una festa. Una trobada que va reflectir dues coses. D'una banda, la bona sintonia que hi ha entre els components del vestidor blaugrana. De l'altra, el moment de plenitud personal que passa l'uruguaià i que també transmet partit rere partit. Les dades així ho confirmen.

Des que va arrencar el 2017 ja ha signat cinc gols en els set compromisos oficials disputats, i tots els ha repartit en els últims cinc partits del Barça. Una ratxa va arrencar l'11 de gener contra l'Athletic Club (1), va prosseguir amb Las Palmas (2) i l'Eibar (1), i arriba fins al duel de dijous passat contra la Real Sociedad (1). En aquest espai de temps de dues setmanes només se li ha resistit la porteria del Madrigal.

Tot plegat, permet a Suárez elevar a 0,7 la seva mitjana golejadora per partit des de l'1 de gener. De fet, només Leo Messi, que ja acumula sis gols des que vam estrenar any, pot presumir d'uns registres superiors. “Per alguna cosa és el millor del món, i ho demostra en cada partit. Sempre ens sorprèn amb alguna meravella”, va destacar Suárez després que el conjunt blaugrana eliminés l'Athletic en els vuitens de la copa.

En aquest sentit, l'eficàcia de Suárez i Messi, que a hores d'ara comparteixen el lideratge en la cursa pel Pichichi de la lliga (15 gols), ha estat un factor decisiu en la dinàmica ascendent que transmet el Barça des que la competició es va reprendre després de les vacances de Nadal. Una sensació impulsada per la classificació de l'equip blaugrana fins a les semifinals de la copa després de deixar enrere l'Athletic i la Real Sociedad en les eliminatòries de vuitens i quarts, respectivament. A més, els creixents dubtes procedents de Madrid han fet augmentar les expectatives de lluitar per la lliga. “Hem de seguir així i no abaixar el ritme”, va dir l'uruguaià, encoratjat després del clar triomf (0-4) del cap de setmana passat contra l'Eibar.

Però l'impuls de Suárez va molt més enllà dels últims compromisos. Només cal observar l'elevadíssim rendiment de cara a porteria en les setmanes prèvies a l'aturada nadalenca. De fet, en els últims deu partits oficials que ha disputat, el davanter ha marcat 9 gols. Gairebé la meitat dels 20 que ha acreditat aquest curs entre la lliga (15), la Champions (2), la copa (2) i la supercopa d'Espanya (1). Precisament, aquesta ratxa la va iniciar amb la diana signada el 3 de desembre coincidint amb el clàssic al Camp Nou (1-1).

No hi ha dubte que el gol és el millor aliat de Luis Suárez, però la seva tasca dins l'estructura blaugrana va molt més enllà. El seu caràcter competitiu, així com la inesgotable capacitat de lluita, es contagia a la resta de companys. “En el seu moment vam apostar per ell i no ens vam equivocar, no només pel seu rendiment esportiu, sinó també pel seu comportament com a persona”, va destacar Luis Enrique el 13 de gener, després que l'uruguaià marqués el seu gol 100 defensant la samarreta del Barça (ara ja n'acumula 104 en 124 partits). “Són números a l'abast de molt pocs jugadors del món”, també va evidenciar el tècnic blaugrana.

Aquesta capacitat de brega amb els defenses –amb les topades i discussions pertinents– suposa per a l'equip un tresor a l'altura dels seus gols. Fins a 49 assistències ja ha repartit entre els seus companys des que va aterrar al Camp Nou, l'estiu del 2014. Les dues últimes corresponen a aquesta última setmana. Diumenge, contra l'Eibar a Ipurua, va assistir Messi en la jugada del 0-2, a banda de marcar poc després el 0-3. I dijous, contra la Real Sociedad, l'uruguaià va ser l'encarregat de fer la passada del primer gol, amb Denis com a destinatari. Una nova alegria per al jove futbolista gallec, que havia marcat la seva primera diana com a jugador de la primera plantilla blaugrana el cap de setmana passat a Ipurua. Suárez va ser dels primers a felicitar-lo mitjançant les xarxes socials: “Esperem que n'arribin més. Me n'alegro molt, t'ho mereixes. Suárez&Suárez”, va piular a Twitter, presagiant el doblet que el jove futbolista gallec va assolir dijous.

A banda de l'assistència a Denis, l'uruguaià tampoc va fallar a l'hora de col·laborar amb un gol en la victòria contra el conjunt txuri-urdin (5-2). No va ser un gol qualsevol, ja que va ser molt important per evitar possibles complicacions. De fet, es va encarregar d'establir el 3-1 just un minut després que Juanmi reduís distàncies amb el 2-1. Res millor per visitar demà el Benito Villamarín carregat de confiança.