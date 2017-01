El rival més incòmode

L'anada és aquest dimecres (21 h) i la tornada, el dimarts 7 de febrer (21 h)

L'Atlético de Madrid serà el rival del Barça en les semifinals de la copa del Rei, que els blaugrana disputaran per setena vegada consecutiva. Així ho va determinar el sorteig celebrat ahir a primera hora de la tarda a Las Rozas. L'anada serà al Vicente Calderón, el dimecres 1 de febrer (21 h); i la tornada, al Camp Nou i a la mateixa hora, es jugarà el dimarts 7 de febrer. L'altra semifinal la disputaran el Celta i l'Alavés, amb l'anada a Balaídos (dijous 2 de febrer) i la tornada a Mendizorrotza (dimecres 8 de febrer).

La sort doncs, tot i que la tornada és al Camp Nou, on amb Luis Enrique el Barça només coneix la victòria en partits de copa (11 partits i 11 triomfs, amb un bagatge de 52 gols a favor i només 8 en contra), no va afavorir gaire el conjunt blaugrana, que, com a últim escull per arribar a la seva tercera final consecutiva del torneig del KO, se les haurà de veure amb el més difícil dels possibles rivals que quedaven i un dels més incòmodes per al seu joc, per no dir el més incòmode, de tot el continent.

Un emparellament que ja comença a ser un clàssic en els últims anys, ja sigui en la copa, ja que el Barça i l'Atlético ja es van enfrontar en els quarts de final de fa dues temporades –van passar els blaugrana–, o en la Champions, en què també es van veure les cares en els quarts de final de la temporada passada, i de fa tres, amb un balanç favorable en els dos casos als de Simeone, que es van classificar per a les semifinals de la màxima competició continental.

Aquest doble duel amb l'Atlético de Madrid, a més, un rival que exigeix sempre jugar al límit de les forces, arribarà després d'un mes de gener sense cap descans i de màxima exigència per als de Luis Enrique –en la copa han superat també dues eliminatòries de màxima duresa, contra l'Athletic i la Real Sociedad– i just abans també de visitar el Parc dels Prínceps, en l'anada dels vuitens de final de la Champions (14 de febrer). L'Atlético, en canvi, no haurà d'afrontar el seu pròxim compromís de Champions fins la setmana següent. La imminent visita al Calderón, dimecres que ve –tres dies després del duel de lliga al camp del Betis i tres dies abans de l'enfrontament al Camp Nou contra l'Athletic corresponent a la 21a jornada– i en un duel per al qual ara mateix són dubte dues peces clau, Andrés Iniesta i Sergio Busquets –el manxec teòricament hauria d'estar a punt per reaparèixer, mentre que en el cas del de Badia, els terminis de recuperació són més ajustats–, serà només la primera de les dues aquest mes de febrer, ja que el dia 26 el Barça ha de tornar a jugar al Manzanares, en la lliga.

El representant del Barça en el sorteig, el director d'esports professionals del club, Albert Soler, va buscar el costat positiu i va assegurar que “és bo per al futbol que en una semifinal o una final es creuïn equips com el Barça i l'Atlético, que oferiran un gran espectacle”, a més de deixar clar que els de Luis Enrique sortiran “a guanyar els dos partits”. Pel que fa al fet de jugar la tornada a casa, Albert Soler es va mostrar satisfet, tot i que relativament: “És possible que et doni un cert avantatge, però depèn molt de com hagi anat el partit d'anada.” En aquest sentit, Sergi Roberto, que va participar en el transcurs del sorteig per videoconferència, va advertir que “serà un duel complicat, com tots contra ells, en què els petits detalls marcaran la diferència i serà important marcar fora de casa”. El reusenc, doncs, és molt conscient que caldrà “jugar dos grandíssims partits, perquè l'Atlético exigeix el màxim”.

Al conjunt colchonero, un dels seus capitans, Koke, va ser l'escollit per valorar el sorteig i es va referir a “la concentració” com un factor determinant per passar a la final, que és un objectiu prioritari, ja que, per altra banda, podria ser al Calderón, que a partir del proper curs deixarà de ser la casa de l'Atlético: “Sabem que és un rival molt complicat, un dels millors equips del món, i espero una eliminatòria molt maca. Fa uns quants anys que ens enfrontem en aquest tipus d'eliminatòries, i volem ser a la final.” El seu tècnic, Diego Pablo Simeone, també afronta l'emparellament amb normalitat: “Fa cinc anys que estic al club i no entenc una altra manera de ser campió que no sigui enfrontar-te amb el Madrid o el Barça. Ens ho prenem com una cosa normal en el camí d'una copa, és lògic.”

