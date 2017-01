Luis Enrique ha comparegut en roda de premsa aquesta tarda, abans de l'entrenament previ al viatge a Sevilla, on demà al migdia el Barça s'enfrontarà al Betis. El tècnic ha repassat, com és costum,tots els assumptes de l'actualitat blaugrana.

El Betis: “Hi ha canvis respecte del Betis de la primera volta. Principalment pel nou entrenador. Poyet va jugar aquí, a Barcelona, amb cinc defenses, però no era el més habitual en ell. Víctor fa unes quantes setmanes que utilitza aquest sistema. No són, en tot cas, dos sistemes iguals. Estic segur en el seu estadi el Betis intentarà generar-nos problemes i que nosaltres ho haurem de combatre oferint el nostre nivell. Serà un partit que presentarà les complicacions habituals”.

Jornada propicia per retallar?: “L'únic que m'interessa és el partit del Villamarín. Guanyar els tres punts per apropar-nos als llocs de dalt. No te sentit fixar-te en els altres si no fas els deures”.

L'Atlético a la copa: “A les altures en que estem a la copa és lògic trobar un rival de gran nivell. Pels dos serà dur i difícil, però tindrem un estímul meravellós, com és jugar una final de copa. Mentre no arriba podem mirar de reüll aquest clàssic dels últims anys. Serà una eliminatòria competida”.

Iniesta: “Com diu el comunicat mèdic, amb els lesionats l'evolució marcarà la seva disponibilitat. No sé quan estarà a la meva disposició. Tinc les mateixes notícies que vosaltres”.

Vital començar be la segona volta: “Estem buscant una bona dinàmica per apropar-nos als equips de dalt. Queda molt. l'objectiu és sumar punts i millorar dia a dia. No crec que sigui decisiu el començament de la segona volta. Tots fallarem abans del final del campionat”.

Zurutuza, molt critic amb els jugadors del Barça: “No ho sabia. I no tinc ganes de contestar a ningú. Estic content amb el comportament dels meus jugadors. La meva experiència diu que en el terreny de passen moltes coses que convé que es quedin allà”.

El joc de l'equip: “Hi ha partits millors i pitjors. Els resultats ho tapen tot, però hi ha coses a millorar en cada partit”.

Moltes targetes: “Sí que em preocupa. I estic mirant de solucionar-ho fa temps. Ens cal millorar. Crec que els jugadors del barça són escollits i això suposa que hem de controlar també la faceta emocioanal. Miro que els jugadors ajudin al màxim als àrbitres i que les emocions no es disparin”.

La seva situació contractual: “El meu contracte és meravellós, estic molt ben valorat”.