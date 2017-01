No és moment d'aturar-se

Contra la Real Sociedad, dijous passat, el Barça va tornar a confirmar el bon moment que passa, tant de sensacions com de resultats, i va encadenar la cinquena victòria consecutiva per primera vegada aquesta temporada. El 2017 va començar amb derrota a San Mamés en l'anada dels vuitens de final de copa, que no va tenir conseqüències, ja que els blaugrana van remuntar en la tornada al Camp Nou, i des d'aquell duel, disputat la nit de Reis, ja no han tornat a perdre. L'únic altre duel d'enguany sense victòria va ser al Madrigal, on el Barça va merèixer guanyar tot i acabar empatant (1-1) i, des d'aleshores, tot han estat triomfs: contra l'Athletic en la tornada dels vuitens de final de copa (3-1), en la divuitena jornada de lliga contra Las Palmas (4-0), a Anoeta en l'anada dels quarts de final de copa (0-1), a Eibar en la jornada que tancava la primera volta de la lliga (0-4) i aquest dijous contra la Real Sociedad (5-2), en la tornada de quarts de final de copa.

Que la millor ratxa del Barça aquest curs sigui, però, de només de cinc victòries, demostra fins a quin punt li ha costat al conjunt blaugrana trobar una dinàmica guanyadora que durés molt. No és estrany, doncs, que en les últimes rodes de premsa, la d'ahir inclosa, Luis Enrique hagi incidit en la importància d'encadenar una dinàmica de resultats guanyadora. Especialment en la lliga, en què el Barça només ha enllaçat un cop quatre victòries seguides, i fa ja força temps, entre mitjan octubre i principis de novembre, quan després de perdre a Balaídos, va derrotar de manera consecutiva el Deportivo (4-0), el València (2-3), el Granada (1-0) i el Sevilla (1-2).

Si el Barça guanya avui al Villamarín, tot just seria la tercera victòria seguida en la lliga, però serviria per ampliar aquesta ratxa, comptant totes les competicions, a sis triomfs, i el més important, permetria posar pressió tant al Sevilla com al Madrid, que juguen més tard, a Cornellà-el Prat i contra la Real Sociedad respectivament.