Amb una en va fer prou

Passa poques vegades, però quan Luis Suárez no té el dia pot arribar a desesperar. Ahir a Sevilla, fins a l'últim minut, era un d'aquests dies. El davanter uruguaià havia passat completament desapercebut durant 89 minuts, participant poquíssim en el joc, amb prou feines va poder combinar amb els seus companys de trident ni amb els migcampistes, que no trobaven línies de passada per connectar amb ell. Havia fet mèrits més que suficients per no acabar el partit i ser reemplaçat per Paco Alcácer, però Luis Enrique va preferir mantenir-lo sobre la gespa. Perquè sap perfectament que Luis Suárez només en necessita una en condicions per marcar. I això és el que va passar contra el Betis. Malauradament l'única que va tenir va arribar massa tard i no va servir per endur-se els tres punts, però l'equip no es podia permetre una derrota.

El gol va arribar quan faltava un minut per al noranta, en una bona pressió de Neymar que va acabar amb una pèrdua de la pilota d'un defensa del Betis, Messi va recollir-la i va assistir a la perfecció cap a Luis Suárez, que va superar Adán amb un xut molt ben ajustat. Amb aquest gol, l'uruguaià ja n'ha fet setze en la lliga i queda en solitari com a pitxitxi de la competició davant de Messi. Aquesta temporada ja n'ha marcat 21(16 en la lliga, un en la supercopa d'Espanya, 2 en la Champions i i 2 en la copa del Rei) i 105 amb el Barça en 118 partits. Les estadístiques demostren que el partit de Luis Suárez va ser fluix. Només va intervenir en 32 ocasions, va perdre massa pilotes (8), i va fer tantes faltes com en va rebre, una. Va fer tres rematades entre els tres pals però una –en veure Adán una mica avançat– va ser un xut molt llunyà però tan tou que el porter va poder parar-la amb el pit.

També va protagonitzar una petita enganxada amb l'entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, quan aquest va tocar la pilota per perdre temps quan ell l'havia anat a buscar. El mateix tècnic va restar-hi importància al final del partit dient que havia estat un gest instintiu però que li hauria d'haver costat una targeta. De fet, l'àrbitre el va advertir verbalment. Una anècdota més en un migdia on Luis Suárez, com els seus companys, no va tenir el dia. El mateix Luis Enrique va admetre que havien rescatat un punt i Luis Suárez va fer el mateix discurs després del partit. El davanter va ser autocrític i no va amagar que fins que no van encaixar el gol no van reaccionar. “Hauríem d'haver despertat abans. El resultat fa mal perquè estàvem obligats a guanyar per pressionar els de dalt”, va dir. També en va donar mèrits al Betis. Com tots els jugadors també va viure amb indignació com l'àrbitre no va concedir gol quan la pilota havia entrat clarament en l'acció més polèmica del partit.

El proper repte de Luis Suárez serà marcar un gol a l'Atlético dimecres en la copa del Rei al Calderón. Són duels en què l'uruguaià, que manté lluites titàniques amb els centrals madrilenys, és una peça fonamental.