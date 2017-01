“No hem estat al nostre nivell, ni de lluny i la sensació amb què em quedo després d'acabar el partit és clarament la d'haver guanyat un punt, ja que el Betis havia merescut més”. D'aquesta manera, Luis Enrique ha reconegut el mal partit que ha fet el Barça al Benito Villamarín. Un empat que de totes maneres, no deixa satisfet el tècnic asturià: “És una llàstima, perquè veníem d'una bona dinàmica... però això és futbol i al camp s'ha de demostrar que ets millor”.

Preguntat per les raons de l'ensopegada i de la fluixa actuació dels seus jugadors, Luis Enrique s'ha limitat a recordar que “hi ha molts factors que influeixen, des del posicionament, fins al calendari”, sense entrar a donar gaires explicacions, tot i que sí que ha detectat alguns dels errors comesos: “No hem fet un bon partit. Hem comès moltes errades en la primera part i això ha provocat moltes transicions, encara que sense rebre ocasions clares. I en la segona part, hem estat lluny del nostre nivell, el Betis ha pressionat molt amunt, que ja ho esperàvem, i hem generat poques sortides de pilota. Ells han estat més precisos i efectius i fins el gol han fet 30 minuts en què han estat molt superiors. El rival es creix i tu et vas fent més petit”. El tècnic blaugrana també ha lamentat les “moltes imprecisions en jugadors que és difícil que estiguin imprecisos” i tot i que no ho ha utilitzat com a excusa, també ha apuntat que “el camp estava molt lent, encara que per ells, no s'ha notat i han combinat bé”.

A l'hora de parlar del gol legal que el col·legiat, Hernández Hernández, no ha concedit tot i que la pilota ha entrat clarament dins de la porteria, Luis Enrique no ha variat la línia de les últimes setmanes quan ha analitzat les actuacions arbitrals, tot i que ha destacat que era un gol clar: “Sembla? Sembla no, acabo de veure una fotografia de l'acció i ho és. Però jo mantinc el mateix discurs de sempre. Els àrbitres necessiten ajuda i això ve a través de càmeres o el material que calgui per ajudar-los”.

Per acabar, i després d'aquesta ensopegada, que trunca la dinàmica positiva de les últimes setmanes –entre copa i lliga, l'equip encadenava cinc triomfs–, Luis Enrique també s'ha referit a la situació en què queda el Barça en el campionat i a les opcions de ser campió, recordant que el camí és molt llarg: “Queden moltes jornades i no hi ha ningú que guanyi tots els partits. Guanyarà la lliga el més regular i el millor”.