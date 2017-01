Estupefacció i crida a favor de les noves tecnologies

Més enllà del mal joc del Barça, ahir, a la gespa del Benito Villamarín, el duel va quedar clarament afecta per una errada arbitral que va perjudicar els interessos blaugrana. En el minut 76, i amb 1-0 al marcador, Piccini va desviar la pilota cap a la seva porteria per evitar la rematada de Jordi Alba. Tot seguit, era el seu company Mandi qui feia el refús després que la pilota traspassés sobradament la línia de gol. Per contra, ni el col·legiat canari Hernández Hernández ni els seus assistents –Teodoro Sobrino i José Naranjo–, no van apreciar res i van deixar seguir la jugada davant l'estupefacció dels futbolistes blaugrana. “El mateix jugador posa tot el cos dins la porteria”, va evidenciar Aleix Vidal a la fi del partit en referencia a l'acció de Mandi, que segons abans havia empentat Neymar dins l'àrea per guanyar la posició i poder repel·lir la pilota des de dins de la seva porteria. Un penal que Hernández Hernández tampoc va apreciar. “Guanyar és difícil, i encara més si marques el gol i no compta, però és el que hi ha”, va declarar Ter Stegen, que va optar per mantenir la prudència a l'hora de referir-se a la jugada.

Però com era d'esperar donada la gravetat de l'error, el postpartit va estar marcat per aquesta jugada, i encara més tenint en compte la transcendència que hauria tingut en el resultat final a favor dels blaugrana. “Sembla gol? és graciós que es digui que ho sembla...”, va respondre amb ironia Luis Enrique quan se li plantejava els dubtes que podia originar un gol tan clar. “He vist una fotografia de la jugada i el que em sembla és que els àrbitres necessiten ajuda i això arriba a través de les càmeres i de més material”, va afegir per tal de fer un clam a favor de noves tecnologies a la línia de gol que ajudin l'arbitratge. Un discurs que fa temps que manté, “tant si et perjudiquen com si t'afavoreixen”.

La mateixa reclamació va fer el directiu blaugrana Javier Bordas, present ahir a la llotja del Benito Villamarín: “Felicito el Betis pel partit que ha fet, però cal fer esment a les noves tecnologies que afavoreixin el futbol, com ja funcionen en altres esports.” “Podria haver passat qualsevol cosa, però la realitat és que no ens han donat un gol legal que ens podria haver donat el triomf”, va afegir Bordas.

El greu error d'ahir al Villamarín s'ha guanyat un capítol destacat en una successió d'errades arbitrals que el Barça arrossega des que va arrencar el curs. En aquest sentit, Gerard Piqué ha estat qui més les ha denunciat, mentre que el missatge oficial del club ha estat molt més moderat.