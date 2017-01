Fantasmes a plena llum del dia

L'equip no va estar bé, però altre cop va ser víctima d'un greu error arbitral L'empat suposa un pas en fals però toca reaccionar. Dimecres, copa

Arribar a Heliópolis i trobar-te part de l'esquelet de l'estadi al descobert xoca a primera vista. La bastida, les grues i la resta de la maquinària resten caliu. Massa ciment directe a la retina. Sensació d'estadi provisionalment despullat, una escletxa propícia per als rivals per accedir amb facilitat a l'interior del castell. Les obres de reforma de tot el gol sud del Benito Villamarín, sector ara mateix totalment inhabilitat al públic, s'allargaran fins a l'agost. La imatge suposa una bona analogia del moment actual que viu aquest Betis. Un Betis en construcció. Enrere ha quedat ja el projecte de Gustavo Poyet. Des de mitjans de novembre Víctor Sánchez del Amo està intentant donar un nou aire a l'equip. A Sevilla es parla de temporada de transició, però la veritat és que la proposta futbolística de Víctor és interessant, i amb temps, els engranatges funcionaran millor. Un 3-5-2 amb pilota, reconvertible a un 5-3-2 en el replegament. Tres centrals (Mandi, Pezzella, Tosca) i dos laterals llargs (Piccini i Durmisi), amb línia de tres al davant. Pardo i Petros en la contenció i llibertat total per a Dani Ceballos, la creativitat d'aquest Betis. Rubén Castro i Alegría tenien instruccions clares de pressionar al davant i la veritat és que el Barça va patir en la sortida. Poca sortida, poca circulació i en definitiva poca identitat i personalitat Barça.

La fase de creixement d'aquest Betis contrasta amb el procés de maduració d'aquest Barça de Luis Enrique. Un Barça en constant evolució des de fa tres temporades que ahir es plantava a Sevilla amb la voluntat d'allargar les bones sensacions d'aquest inici d'any. Però en el futbol, com en la vida, no es viu de les intencions. Mal partit del Barça. A remolc i sense la dolçor habitual. Massa rotacions segurament. La sacsejada de Luis Enrique en l'onze, pensant potser en excés en l'anada de la semifinal de copa de dimecres al Calderón, va despistar l'equip. Adormit, potser per l'horari.

Rakitic va ser l'opció escollida per al migcentre. Contra la Real, la feina de Mascherano en fase defensiva va ser bàsica, però contra el Betis Luis Enrique va buscar més tracte de pilota amb el croat –amb André Gomes en el segon temps–. No ho va aconseguir. Durant moltes fases del partit Ter Stegen va haver de recórrer a Messi per treure la pilota des del darrere, saltant-se la primera línia. La pressió del Betis posava en dificultats el Barça i era Messi qui havia d'anar a recollir la pilota al mig.

Inoperant el Barça en tota la primera meitat, amb molts noms entre els assenyalats. Malament Digne, malament Mathieu... Suspens col·lectiu. Una única oportunitat de gol de Neymar va ser tot el bagatge ofensiu de l'equip fins al descans. Associació Digne-Arda a la banda esquerra, el francès connecta amb Messi i aquest es va inventar una assistència magnífica a Neymar, però Adán va estar gegant en la resposta (37'). La millor ocasió del Betis en el primer temps va ser per a Ceballos. Xut enverinat del dorsal 10 del Betis i gran aturada de Ter Stegen (18').

Luis Enrique estava obligat a trobar solucions des de la banqueta. L'entrada d'André Gomes per reforçar la circulació a la zona de mitjos va ser la primera decisió, però el canvi real de dibuix es va produir amb l'entrada de Sergi Roberto i Jordi Alba per Digne i Arda (68'). Doble canvi, Aleix Vidal reubicat a l'extrem i llibertat total per a Messi. Moviment de peces interessant però curiosament l'intent de canvi de guió de Luis Enrique va coincidir amb els millors minuts del Betis. Ceballos va estavellar un xut al travesser (70') i tres minuts després era Rubén Castro qui va avisar amb una pilota a la base del pal, a la dreta de Ter Stegen (73'). Va ser el preàmbul del gol dels andalusos. Córner executat des de la dreta de l'atac i rematada al fons de la xarxa d'Álex Alegría (74').

El gol en contra va reactivar el Barça. Sense futbol, l'equip va treure la carta de l'orgull propi i el cor. El partit va entrar en una fase d'embogiment absoluta. Partit d'anada i tornada. El Barça es va bolcar a l'atac amb Piqué i Mathieu com a únics guardians al darrere i el Betis es va tancar a la cova en espera de poder resoldre en alguna contra de Rubén Castro o Ceballos. I en el minut 76 va arribar l'acció polèmica del partit. Gol fantasma mal anul·lat al Barça. Jugada embolicada dins l'àrea del Betis, la pilota acaba escopida cap a porteria, traspassa clarament la línia de gol i Mandi la treu de dins. Malament Hernández Hernández i malament el seu assistent. Error greu. El Barça perjudicat novament per una decisió arbitral. En directe ja va semblar que la pilota havia entrat i les imatges per televisió en la repetició no van oferir dubte. Per als qui defensen l'aplicació de les noves tecnologies durant el partit per ajudar a rearbitrar les accions polèmiques, aquest gol, un argument més a la motxilla. Debat obert.

El Betis treia aigua del vaixell com podia i va salvar a la línia una centrada d'Aleix Vidal que un propi defensor del Betis va enverinar. I en plena bogeria, dos noms propis: Ter Stegen i Suárez. D'àrea a àrea. L'alemany va evitar l'estocada final de Rubén Castro en un un contra un claríssim (80') i l'uruguaià va salvar un punt en el minut 90 de partit. Recuperació de pilota del Barça a la frontal, pilota màgica de Messi filtrada al cor de l'àrea i rematada al fons de la xarxa de Luis Suárez. Sempre Suárez. Sempre contra el Betis. Setè gol del 9 del Barça contra els andalusos en quatre partits. Suárez al rescat. Mal Barça i dimecres, ara sí, nit de copa.