Iniesta i Sergio Busquets, descartats

Amb un calendari tan atapeït en l'horitzó, Luis Enrique no pensa assumir cap risc amb dues peces fonamentals en els seus esquemes com són Busquets i Iniesta, que malgrat trobar-se en el tram final de les seves respectives recuperacions molt difícilment entraran en la convocatòria per al partit de demà. Busquets, que es va fer una lesió al turmell fa nou dies, en el partit contra l'Eibar, tenia un temps de recuperació fixat d'entre deu i quinze dies, la qual cosa fa preveure el seu retorn per al duel de dissabte contra l'Athletic o, en el pitjor dels casos, en la tornada de les semifinals de la copa de la setmana vinent. Pel que fa a Iniesta, i malgrat que pel període establert ja podria jugar demà, Luis Enrique no pensa arriscar gens ni mica, tenint en compte que la lesió del manxec és muscular –al soli de la cama esquerra–, una dolença que requereix seny, i més en el cas d'Iniesta. L'altra cara de la moneda podria ser Rafinha –el tercer blaugrana que es troba a la infermeria–, i que molt probablement rebrà l'alta mèdica avui mateix. El brasiler, que es va lesionar en l'entrenament previ al Real Sociedad-Barça de copa de fa dues setmanes, doncs, podria entrar en la convocatòria si Luis Enrique ho considerés oportú.

I també es presentarà amb baixes l'Atlético de Madrid, per al qual ara per ara l'únic dubte de Diego Pablo Simeone és certificar si finalment podrà disposar o no de Correa, que va acabar tocat l'enfrontament contra l'Alavés. Els que segur que no podran jugar són Oblak, Tiago i Augusto Fernández –tots tres baixes de llarga duració–, Thomas, que es troba disputant la copa Àfrica amb la selecció de Ghana, i José María Giménez, que dissabte es va fer una lesió als adductors de la cama esquerra.

Cinc apercebuts