En la renovació de Messi, “confiança i discreció”

L'inici dels contactes per renovar Leo Messi és un dels temes de l'actualitat blaugrana que més volada ha agafat a partir de les últimes setmanes. Un fet que no ha passat inadvertit per al soci culer, tal com exposen els resultats de l'observatori blaugrana. L'enquesta de l'últim semestre realitzada pel club a un miler de socis –homes i dones majors de 16 anys residents a l'Estat espanyol i consultats entre el 19 i el 30 de desembre del 2016– situa la renovació del crac argentí com la sisena de les principals preocupacions. Una novetat respecte a l'anterior observatori. “Ara apareix perquè estem a les portes de les negociacions”, va ser la valoració sobre el tema expressada pel portaveu de la directiva del Barça, Josep Vives, que es va encarregar ahir de presentar els resultats. Vives va fer esment de la “gran importància” que els socis blaugrana atorguen a l'assumpte, però va defugint l'alarmisme. En aquest sentit, hi ha cinc preocupacions que els enquestats van situar al capdavant, encapçalades per la construcció de l'Espai Barça (11,1%) i els resultats esportius (10%). La renovació de Messi va ser la primera inquietud per a un 5,4% dels enquestats. “Hi ha preocupacions més estructurals, però no vol dir que [la renovació de Messi] no sigui important per als socis”, va assenyalar Vives. I va donar un missatge positiu de cara a les negociacions: “Hi ha una gran confiança, tranquil·litat i una tercera paraula: discreció. Parlar poc i treballar molt és el que estem fent.”

El nom de Messi també apareix per primer cop en l'apartat de reptes i projectes de futur. La renovació de l'argentí va ser la primera resposta per al 3,7% dels enquestats, mentre que un 2,1% van esmentar la recerca d'un substitut i l'equip post-Messi. Com sis mesos enrere, però, l'Espai Barça es manté com el principal repte de futur (68%).

Un altre aspecte que destaca pel que fa a les preocupacions copsades a l'observatori és que les derivades dels temes judicials han baixat notablement del 22,8% del juny passat al 6,7 actual. “El tancament del cas Neymar 1 segurament ha influït perquè hagi baixat la preocupació per aquests temes”, va considerar Vives.

Pel que fa al nivell de satisfacció general del club, l'observatori atorga la mateixa puntuació mitjana que l'anterior: 7,8 sobre 10. En aquest apartat, el 75,2% dels enquestats van donar un notable a la marxa del club, a la vegada que l'expectativa d'un 58,2% és que el club anirà a millor en el transcurs del curs.

Acotat a la marxa esportiva, la nota també s'eleva fins al 8, tot i que és mig punt menor que el de l'anterior enquesta. Cal advertir, però, que llavors l'equip blaugrana acabava de celebrar el doblet.

L'entrada en funcionament de l'espai d'animació a l'estadi també és motiu d'estudi en el darrer observatori. Aquells que el valoren “bastant bé” o “molt bé” sobresurt respecte als que responen de manera negativa.