“L'Atlético sempre ens ha complicat molt les coses”

Sensacions: M'espero una eliminatòria molt complicada, i no em refereixo només al primer partit. L'objectiu és guanyar al Calderón, i per fer-ho haurem de marcar un gol més que l'Atlético, jugar millor i superar la seva pressió avançada”.

Atlético: “És un equip que competeix a les mil meravelles i que sempre ens ha complicat molt les coses. Coneixem la seva versió d'equip ben arreplegat al darrere, però també la del conjunt que et pressiona ben amunt per recuperar la pilota aprop de la porteria”.

Com sorprendre l'Atlético: Perquè hi hagi sorpreses tots dos entrenadors hauríem de plantejar coses ben diferents, i ni jo penso canviar la filosofia del joc ni veig Simeone variant massa coses. Després estan els matisos, els petits detalls que poden ser determinants”.

Un Atlético centrat en la copa?: “O ets competitiu en totes les competicions o no ho ets en cap”.

Rotacions: “Si no faig rotacions els jugadors no arriben ni al 15 de febrer”.

La tecnologia en el futbol: No estic a favor del sistema VAR, amb el qual es busca tornar a arbitrar moltes jugades. El que veig bé és en usar la tecnologia per ajudar els àrbitres en accions com els gols fantasma o en jugades on es posi en risc la integritat dels futbolistes”.

Les baixes d'Iniesta i de Busquets: “No penso en els que no estan. El que vull és ajudar als que sí estan perquè facin el millor possible la seva feina”.

Mascherano: “No només és important perquè pot jugar en diferents posicions o per la seva capacitat per treure la pilota des del darrere, sinó també per la seva feina sense la pilota, per la seva jerarquia, pel seu caràcter competitiu...”.

Umtiti: “Ha encaixat per les habilitats físiques, tècniques i tàctiques que té. No només ha mantingut el nivell que tenia al Lió, sinó que inclús l'ha superat”.