Una final a l'horitzó

El FC Barcelona i l'Atlético de Madrid s'enfronten avui en l'anada de les semifinals de la copa del Rei (Vicente Calderón, 21 h) en un partit amb diverses coses en joc. Per començar, el fet d'agafar avantatge en la eliminatòria que ha de donar pas a la desitjada final. S'entreveu el paradís a l'horitzó. La copa, malgrat ser el menor dels títols anomenats grans, té una atmosfera especial, un fet reconegut per tots els entrenadors, que sempre l'han valorat com un títol més i no simplement com una possible taula de salvació d'una temporada. El partit també podria servir als dos equips per espolsar-se els dubtes del damunt i recuperar moral i confiança després de les últimes ensopegades en la lliga. Al Barça, l'empat contra el Betis l'ha tornat a allunyar massa del lideratge que ostenta el Madrid; i a l'Atlético, l'empat contra l'Alavés gairebé ja l'ha descartat de la lluita pel títol. Així doncs, s'espera un rival que hi deixarà la pell a la gespa.

Per al Barça, el partit de Sevilla va suposar un retrocés en la bona dinàmica de resultats que estava tenint l'equip en els últims partits. Independentment de l'empat, el més preocupant és que el joc va tornar a ser indolent, sense idees, apàtic, com si l'equip no fos conscient del que s'estava jugant. L'actitud només va canviar després del gol dels verd-i-blancs, i si no arriba a ser per la greu errada arbitral, el Barça s'hauria pogut endur els tres punts del Villamarín.

El trencaclosques principal per a Luis Enrique tornarà a ser al mig del camp. Sense Busquets i encara sense Iniesta –no està del tot recuperat– caldrà veure en qui confia per ocupar aquestes tres places. Com a mig centre, qui té més números per jugar és Javier Mascherano, que va descansar contra el Betis i en el partit contra la Real Sociedad al Camp Nou ho va fer prou bé, sobretot en tasques defensives. L'ajuda també el mal partit que va fer Rakitic a Sevilla en aquesta posició, on es va fer un tip de perdre pilotes en la construcció. Als interiors sí que hi haurà més dubtes, perquè el tècnic asturià té André Gomes, Denis Suárez, Rakitic, Arda Turan i Rafinha, que ahir va rebre l'alta mèdica. Digne, amb molèsties en un genoll, és baixa. És molt possible, però, que els escollits per als interiors siguin el croat per jugar a la dreta i André Gomes a l'esquerra. A la defensa, cap dubte. Sergi Roberto i Alba seran els laterals i Piqué i Umtiti formaran a l'eix central. El francès també arribarà descansat al partit.

Per fer mal a l'Atlético, que ha perdut solidesa defensiva, hi haurà el trident, al qual li prova l'equip madrileny. I en especial a Leo Messi, que li ha marcat 25 gols entre la lliga i la copa en 25 partits. Luis Suárez li ha fet 4 gols en 8 partits entre totes les competicions, mentre que Neymar, escridassat gairebé sempre al Vicente Calderón, ha marcat 6 gols en 14 partits contra els colchoneros. I un va servir per guanyar una supercopa d'Espanya. Neymar, Alba, Umtiti, Gabi i Lucas Hernández, estan a una groga de la sanció. L'Atlético, per la seva banda, arriba al partit després de tres empats seguits i amb moltes baixes, tant a la defensa com al mig del camp. De fet, Simeone ha estat provant amb Juanfran d'interior. En l'atac, El Cholo confiarà en l'indiscutible Griezmann i en el veloç Carrasco, i deixarà a la banqueta Gameiro i Fernando Torres. Opta, d'aquesta manera, per donar més consistència al mig del camp amb Gabi, Koke, Saúl i l'esmentat Juanfran.

L'Atlético també haurà de lluitar contra els precedents històrics, que en la copa del Rei són favorables als blaugrana. S'hi han trobat fins a 23 vegades, 21 de les quals en eliminatòries a doble partit. A més de les dues finals –la del 1925/26 la va guanyar el Barça; la del 1995/96, l'Atlético de Madrid–, i els catalans s'han imposat en dotze eliminatòries. Ara bé, Simeone és l'únic tècnic que ha estat capaç de superar el Barça de Luis Enrique en una eliminatòria. Ho va fer en la Champions la temporada passada. En la copa, el Barça, amb l'asturià, sí que va deixar fora de la copa l'Atlético en l'encreuament de quarts del 2014/15.