Moyá està avisat

11 de gener de fa dues temporades. Divuitena jornada de lliga. Barça-Atlético al Camp Nou (3-1). Allà és on hem d'anar a buscar l'últim cara a cara entre l'MSN i Miguel Ángel Moyá. Mal precedent per al porter de Binissalem, dolç record per al trident. El Barça estava immers en la crisi d'Anoeta i els ànims no eren precisament els millors. Luis Enrique, qüestionat; Messi, molest amb el cos tècnic, i tot aquell rum-rum típic de l'entorn culer quan les coses no acaben de funcionar que ja començava a treure el nas. Però aquella victòria contra l'Atlético va curar tots els mals. Allà es va posar la primera pedra del triplet d'aquell curs 2014/15. Partidàs del Barça aquell dia i gols de Neymar, Luis Suárez i Messi. Tots tres van marcar contra Moyá, que des de llavors, curiosament, no ha tornat a repetir contra el Barça. La lesió de Jan Oblak el torna a situar avui cara a cara amb la millor davantera del món. En joc, ser en la final de la copa del Rei.

El Barça visita el Calderón amb el clar objectiu de marcar, per allò del valor doble dels gols a camp contrari en una competició com la copa del Rei. Ho ha fet fins ara en totes les eliminatòries anteriors [al José Rico Pérez, a San Mamés i a Anoeta]. Divuit gols suma el vigent campió de la copa en l'actual edició del torneig. I fins a deu futbolistes de l'equip han vist porteria en aquesta competició aquesta temporada [Arda (4), Messi (3), Denis (2), Suárez (2), Neymar (2), Digne, Rakitic, Rafinha, Paco Alcácer i Aleñá].

El Barça necessita marcar al Manzanares, i Moyá és una víctima propícia en aquest sentit. Trenta gols en dotze partits ha fet el Barça al porter que defensarà avui la porteria de l'Atlético des d'aquell primer duel el 26 de setembre del 2004, quan aleshores Moyá militava al Mallorca. Aquell dia van marcar Larsson i Eto'o (2), i el Barça va guanyar 1-3. Catorze gols va encaixar Moyá contra el Barça quan jugava al Mallorca i tretze gols va rebre com a porter del Getafe, abans de fitxar per l'Atlético de Madrid.

Leo Messi és el blaugrana que més ha castigat la porteria de Moyá, amb sis gols. En tots els cara a cara Moyá-Barça, només en una ocasió el porter balear ha pogut mantenir la seva porteria a zero. Va ser el 27 de novembre del 2011, en un Getafe-Barça de lliga (1-0).