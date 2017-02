Victòria soferta que acosta el Barça a la final de copa (1-2)

El Barça ha donat un pas important de cara a classificar-se per a la final de copa després d'imposar-se aquesta nit per 1-2 al Vicente Calderón. Els blaugrana han signat una bona primera part, arrodonida amb dos grans gols de Luis Suárez i Messi. Però l'Atlético ha capgirat el guió a la segona part, reduint distàncies i fent patir als de Luis Enrique fins el darrer minut per salvar el triomf i afrontar amb garanties la tornada del proper dimarts al Camp Nou.

El partit ha començat molt bé per als blaugrana, que s'han avançat aviat gràcies a una gran acció de Luis Suárez (6'). Després d'una recuperació al mig del camp de Mascherano –l'escollit per relleva el lesionat Busquets–, l'uruguaià ha posat la directa cap a l'àrea local, desfent-se dels dos centrals amb una extraordinària autopassada i tot seguit superar el porter Moyá amb un xut ras i creuat (0-1). Un golàs a l'alçada del que ha signat Leo Messi a la mitja hora de joc (32'). El crac argentí ha fet pujar el 0-2 mitjançant un xut potent i col·locat des de la frontal de l'àrea imparable per a Moyà. L'avantatge blaugrana en arribar al descans ha reflectit el domini mostrat pels de Luis Enrique a la primera part, en la qual l'Atlético amb prou feines ha inquietat la porteria de Cillessen.

El conjunt colchonero, però, ha pujat la intensitat del seu joc a la segona part i ha propiciat que el guió del duel canviés. De fet, Griezmann, ha reduït distàncies (1-2 en el 58') amb un cop de cap precedit per una centrada de Godín. En la mateixa jugada, Suárez ha reclamat que Koke li havia impedit tapar la centrada fent-li falta.

El gol ha augmentat l'energia de l'Atlético i ha obligat al Barça a multiplicar-se en defensa. En aquest escenari, les millors ocasions han estat locals, tot i que Messi ha estat a punt de marcar novament amb un llançament de falta, però entre Moyá i el travesser han frustrat el gol. Els de Luis Enrique han hagut de patir el setge de l'Atlético fins el xiulet final per tal de mantenir el mínim avantatge al marcador.