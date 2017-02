Obús descomunal i enèsima obra d'art de Messi

Minut 32 de la primera part. El Barça gira l'atac d'esquerra a dreta. Messi descarrega a la banda per a Rakitic, el croat hi posa un punt de pausa, aixeca el cap i torna a combinar amb Messi i, a partir d'aquí, es genera el silenci al Calderón. Control orientat de Leo a uns metres del balcó de l'àrea, que agafa la defensa de l'Atlético descompensada en la basculació, i obús descomunal de l'argentí amb l'interior del peu esquerre que toca lleugerament el pal i acaba al fons de la xarxa. Gardela inapel·lable, impossible per a Miguel Ángel Moyá. Golàs. Sempre Messi. Virulència i estètica a parts iguals.

Leo Messi va tornar a castigar ahir l'Atlético. El Calderón l'excita. Potser hi torna si el Barça juga la final de la copa del Rei [fa dies que es parla que el Vicente Calderón podria ser la seu de la final com a cloenda de l'estadi abans del trasllat dels colchoneros al Wanda Metropolitano]; però, per si de cas no hi tornés, Messi va voler acomiadar un dels seus estadis fetitxes amb tots els honors. Allà ha deixat gols per a la història. El d'ahir entra directament al club dels seus gols selectes. Bon partit de l'argentí i vint-i-sisè gol a l'Atlético en trenta-un partits. Messi es va tornar a acarnissar contra una de les seves víctimes favorites [només al Sevilla n'hi ha marcat més, 27]. Molts gols ha fet a l'Atlético i molts gols ha fet a Moyá. El d'ahir és tot just el segon que fa al porter de Benisalem com a porter de l'Atlético, però ja és el setè que li marca comptant els gols que li va fer quan era porter del Mallorca i el Getafe.

Quatre gols suma Leo en la copa aquesta temporada i encara podrien ser més si la falta que va estavellar al travesser (75') hagués acabat a la xarxa. Rosca dolça per sobre de la tanca que va merèixer un premi major.

L'única nota negativa del seu partit d'ahir, la targeta que li va mostrar Ricardo de Burgos Bengoetxea i que el deixa a una groga de la suspensió. Si la veiés dimarts al Camp Nou, Déu no ho vulgui, es perdria la final. Neymar ja es perdrà la tornada, amb Messi, zero bromes.