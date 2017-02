Luis Enrique és un tècnic exigent, i per això ahir, tot just acabar el partit, no va negar que tenia un regust agredolç a la boca, tot i haver assolit un meritori 1-2 que posa el Barça amb un peu i mig en la final de la copa. “L'Atlético, amb el seu gol, ha tornat a entrar en l'eliminatòria. El resultat podria haver estat millor, però també pitjor”, va afirmar el tècnic, que va lloar el primer temps que va signar el Barça. “Sabíem que els primers minuts serien difícils, i hem entrat molt bé en el partit. Hem tingut la pilota en el camp contrari, hem generat ocasions i hem estat efectius.” Per això, el tècnic va lamentar que, després de la represa, el seu equip no mantingués el guió. “En el segon temps ells han arriscat més i nosaltres hem tingut dificultats per sortir des del darrere. L'Atlético ens ha creat dificultats per la seva bona pressió i per alguns errors nostres. Tinc alguns neguits, però no els diré públicament. Ara és el moment de gaudir d'un resultat que reforça l'equip.”

Qüestionat pels noms propis del partit, Luis Enrique no es va estar de lloar l'enorme actuació de Leo Messi, un especialista a posar-se l'equip a l'esquena quan els seus companys més el necessiten. “On millor es troba Messi és en els partits grans i especials, és el moment en què interpreta el que necessita l'equip i mostra tot el seu repertori.” El tècnic, a més, també va destacar l'actuació de Mascherano, que ahir, com en la tornada contra la Real, va ocupar el lloc de Sergio Busquets. “Ha estat bé, en la línia del seu equip. El primer gol ha nascut d'una recuperació seva.” Luis Enrique, a més, va recordar que, tot i que Neymar –que no podrà jugar la tornada per sanció– és una peça important, té futbolistes en la plantilla capaços de suplir-lo amb totes les garanties.