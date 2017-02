Iniesta ja treballa amb el grup

Després del triomf de dimecres al Vicente Calderón que deixa encarrilat el pas a la final de la copa, el Barça es va entrenar ahir al matí a la ciutat esportiva amb una gran notícia, el retorn d'Andrés Iniesta, que ja es va exercitar amb el grup. El capità, lesionat al soli de la cama esquerra en l'anada dels quarts de final de copa a Anoeta, fa dues setmanes –és la tercera lesió aquesta temporada, després de les de l'anada de la supercopa d'Espanya i la de Mestalla per una dura entrada d'Enzo Pérez–, va participar en els habituals rondos de l'inici de la sessió, en què també van participar Marlon, Aleñá i Mújica, del filial, i podria reaparèixer, doncs, en el duel de lliga de demà al Camp Nou contra l'Athletic. En tot cas, i tot i que falta que es confirmi aquest possible retorn imminent, el que sembla gairebé assegurat és la seva presència en la tornada de copa contra l'Atlético de dimarts.

Molt més dubtosa és la participació de Sergio Busquets per als propers duels. El de Badia, lesionat a Ipurua fa gairebé dues setmanes, per una forta entrada d'Escalante que li va provocar un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret, encara no s'entrena amb el grup i està gairebé del tot descartat per demà. L'objectiu seria que estigués recuperat per a la tornada de copa, però la imminència del partit contra els colchoneros, tres dies després, no juga a favor seu. Tampoc no s'ha d'oblidar que la setmana següent, el 14 de febrer, el Barça reprendrà la Champions, a París, en l'anada dels vuitens de final. També faltarà per veure si Digne, baixa al Calderón per molèsties en un genoll, estarà disponible per enfrontar-se amb l'Athletic.