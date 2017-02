Ronaldinho torna al Barça com a ambaixador del club

Tretze anys i mig després de contagiar tot el barcelonisme amb el seu etern somriure i deixar embadalit tothom amb un futbol d'una altra galàxia, Ronaldinho ha tornat al FC Barcelona. En aquesta ocasió, però, i amb les botes ja penjades, el brasiler exercirà d'ambaixador del club en diversos actes i esdeveniments arreu del món. El fitxatge, que el Barça va oficialitzar ahir amb un comunicat, ja feia mesos que s'intuïa, després de diverses trobades entre el jugador i el club. El setembre passat, per exemple, Ronaldinho va participar en l'acte que el Barça i les Nacions Unides van celebrar a Nova York per commemorar el desè aniversari de la seva aliança. “Tinc un record especial del meu pas pel Barça. Mai se sap què pot passar en un futur, però el club sempre m'ha tractat molt bé i hem mantingut una gran relació”, va afirmar el brasiler llavors en una entrevista en aquest diari. Aquells dies, de fet, ja es va començar a parlar de l'interès del Barça a recuperar la figura de Ronaldinho per al club, i els rumors es van multiplicar només un mes després, quan el jugador es va reunir a les oficines del club amb Josep Maria Bartomeu, una trobada en què es van fixar les línies principals de l'acord que es va certificar ahir. “Jo sempre he estat ambaixador del Barça”, va afirmar Ronaldinho quan va sortir de les oficines. Finalment, tot es va acabar de concretar la setmana passada, en una trobada entre el club i el germà i representant del brasiler, una entesa que Ronnie va deixar entreveure a través de Twitter, quan va anunciar que agafava un avió per anar a Barcelona, tot i que després el va canviar per dir que anava a París.

Hi haurà màgia