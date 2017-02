52 gols i pujant

Leo Messi i Luis Suárez. Luis Suárez i Leo Messi. Dos noms i més d'una cinquantena de gols. Els dos últims, fa dos dies al Vicente Calderón, senzillament de traca. 52 gols suma concretament ja el tàndem format per l'astre argentí i el davanter charrúa aquesta temporada 2016/17. Paraules majors. Set més dels gols que ha marcat la resta de la plantilla junta en el còmput global de totes les competicions [45]. El gol al Barça té amos. Societat de luxe entre el futbolista que més gols ha marcat en la història del club i l'actual Bota d'Or. Dos monstres. Insaciable l'un, insaciable l'altre.

André Gomes, Sergio Busquets, Javier Mascherano, Samuel Umtiti i Sergi Roberto són els cinc únics homes de camp de la plantilla que no saben encara què és marcar aquesta temporada. Sorprenen en positiu els 13 gols d'Arda Turan i sorprenen en negatiu els 9 gols marcats per Neymar. Lluny els números golejadors del brasiler aquest curs respecte a les xifres estratosfèriques dels seus dos socis d'atac. Grandíssima temporada de Messi i grandíssima temporada de Luis Suárez. Ho diuen els seus números i ho va corroborar la seva excelsa actuació en l'anada de les semifinals contra l'Atlético de Madrid. Golàs de l'uruguaià i golàs de l'argentí. El gol de Luis Suárez va recordar el millor Ronaldo i el millor Romário. Potència de cames per retratar Savic i Godín i definició de luxe amb l'exterior del peu per superar Moyá. El gol de Messi va recordar senzillament el millor Messi. Control orientat als voltants del balcó de l'àrea i obús descomunal amb l'interior de la bota esquerra directe a la xarxa. Precisió i virulència. Talent.

Els gols de Messi i de Suárez al Calderón valen el seu pes en or i situen el Barça a un pas de la final de copa. Importantíssim haver marcat dos gols fora de casa per tal d'afrontar el partit de dimarts que ve amb garanties, i importantíssims també els catorze gols que han marcat entre l'un i l'altre en aquest inici del 2017: 7 gols Messi, 7 gols Suárez. Tots en els últims nou partits oficials. Només contra el Betis al Villamarín i contra la Real Sociedad a Anoeta no ha marcat Messi aquest 2017. La resta, sempre. Supera Suárez en l'estadística. Tres partits a zero s'ha quedat l'uruguaià en aquest inici d'any [Athletic, Vila-real i Real].

Messi i Suárez passen un moment dolç de forma i de punteria. Suárez, pitxitxi en la lliga (16); Messi, màxim golejador en la Champions (10). 30 gols ha marcat ja el dorsal 10, 22 n'ha fet el dorsal 9. El yin i el yang del Barça. Gols i més gols. Però també boníssimes sensacions. Se'ls veu endollats. Més enllà del parèntesi al Benito Villamarín, on tot l'equip va estar molt per sota de les seves prestacions, a Messi i a Suárez se'ls veu amb aquella dolçor que els eleva a nivells superlatius. Enorme actuació al Calderón dimecres i fantàstiques actuacions també a Ipurua (0-4) i a casa contra la Real (5-2) i Las Palmas (5-0) en les últimes setmanes. El seu bon moment de joc ha coincidit, a més, amb un moment clau de la temporada.

Dimarts l'equip té la possibilitat de comprar definitivament el bitllet per a una altra final de la copa del Rei [seria la quarta consecutiva] i d'aquí a deu dies cita importantíssima a Europa contra el PSG en l'anada dels vuitens de la Champions a París. Abans, en la lliga, el Barça rebrà demà l'Athletic al Camp Nou. Vital no fallar més per no perdre definitivament la pista del Real Madrid, després de l'empat de fa uns dies a Sevilla. Partit trampa contra l'Athletic, però tranquil·litat absoluta amb Messi i Luis Suárez al camp. A tots dos els prova meravellosament bé l'equip basc. 12 gols ha marcat Messi a l'Athletic Club en dinou partits de lliga. El Barça mai ha perdut amb l'argentí al camp contra els bascos en la competició domèstica. De fet, l'equip d'Ernesto Valverde és la cinquena víctima favorita de Messi en el seu rànquing particular: 21 gols li ha marcat en total en el còmput global de totes les competicions en la seva carrera [també 21 a l'Osasuna, però amb millor percentatge, i 21 al Real Madrid], al darrere dels 27 gols que ha fet al Sevilla, els 26 que ha marcat a l'Atlético i els 22 que ha fet al València. Luis Suárez també sap sobradament què és marcar contra els lleons: 7 dianes ha fet en total contra els bascos, 5 en la lliga (en quatre partits) i 2 en la copa (també en quatre partits). Demà (16.15 h), bona oportunitat per allargar la ratxa i continuar engrandint registres. Que la pólvora no s'humitegi.

7

gols

cadascun en el 2017