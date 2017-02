“Els meus jugadors són els que més faltes reben i, curiosament, els més sancionats”

Luis Enrique ha comparegut aquest migdia davant la premsa i, a més de parlar del rival de demà, l'Athletic Club, ha enviat un missatge als àrbitres i a un sector dels mitjans de comunicació.

L'Athletic: “Difícilment ens podrem sorprendre, si som fidels al que busquem els dos equips. No hi ha molt a negociar. Serà un partit difícil, com tots els que juguem contra l'Athletic, especialment per la seva pressió alta i per les dificultats que ens posen en la sortida de la pilota. Mirarem de superar això perquè sabem que, un cop ho aconseguim, apareixeran molts espais”.

Retorns d'Iniesta, Busi i Digne: “En principi s'han incorporat al grup i ara falta saber l'opinió dels metges. Però és una gran notícia recuperar jugadors”.

Les faltes a Neymar: “És una evidència que els meus jugadors són dels més faltes reben i, curiosament, són també dels més sancionats. Cadascú amb la seva consciència. Nosaltres mirarem de jugar millor cada dia. La resta funciona amb campanyes per a desacreditar els meus jugadors, dient que es tiren i que provoquen, i després, fins i tot els mateixos mitjans, diuen que és injust perquè fan poques faltes i els ensenyen targetes”.

Campanyes: “Només puc elogiar els meus jugadors. Han hagut d'afrontar moltíssims aspectes en els partits en què han hagut de tenir un control bestial. Resulta paradoxal i graciós que en aquestes campanyes, que existeixen, els mateixos que les inicien s'encarreguen ara de fer-les en contra”.

Regularitat a la lliga: “A la Lliga ens ha faltat regularitat i tot el que ens queda és guanyar i guanyar. No hem estat efectius. Convé intensificar al màxim per guanyar més punts”.

Marge d'error a la lliga: “El tram decisiu de la lliga és el final, quan quedin pocs partits”.

L'estil: “Porto tres anys al primer equip i vaig estar tres anys al filial. La filosofia de joc del Barça és la que més m'agrada i amb la que més em sento identificat. En els entrenaments treballem per aprendre a controlar els partits i a saber què em de fer amb la pilota, quan la tenim i quan no la tenim”.

Ronaldinho: “Em sembla fantàstic relacionar el Barça amb l'alegria de Ronnie i, per tant, em sembla fantàstic el seu nomenament com a ambaixador. Recordo que el dia de la seva presentació semblava més un surfer que no pas un futbolista”.

Yeyay ja s'entrena: “És una grandíssima notícia, m'alegro moltíssim per ell”.