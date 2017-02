Més cost a canvi de més espai edificable per a diversos usos

El Barça va presentar ahir, després d'un any i mig de feina conjunta amb els tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, la proposta de modificació urbanística necessària per dur a terme l'Espai Barça, que al llarg d'aquest 2017 haurà de rebre el vistiplau del consistori i els veïns del barri de les Corts, i posteriorment de la Generalitat, però que significa ja un pas endavant perquè la remodelació de tot l'entorn del Camp Nou, amb un nou estadi i la construcció del nou Palau Blaugrana, sigui una realitat. Tot i això, les obres no podran començar el 2017 com estava previst, cosa que farà que el nou Camp Nou difícilment estigui enllestit del tot el 2021, quan s'hauran de celebrar les properes eleccions a la presidència. I és que les obres de l'interior de l'estadi, en el millor dels casos, s'iniciarien l'estiu del 2018, cosa que allargaria la finalització total de l'obra fins al 2022, encara que el 2021 podria estar ja gairebé enllestida, amb l'estadi, per exemple, encara sense la coberta.

L'objectiu és que l'Espai Barça s'obri a la ciutat i l'espai privat i el públic s'integrin i, entre altres mesures, el club inclou la de cedir 14.000 metres quadrats de sòl a la ciutat i una inversió de 28 milions d'euros, no pressupostada inicialment, per condicionar els vials i les seves modificacions –entre d'altres, la travessera de les Corts passarà de quatre a tres carrils i el carrer de la Maternitat serà de doble sentit– i les noves zones verdes del barri, que augmentarien en 18.700 metres quadrats, dels 12.300 metres quadrats als 31.000. A més, també es destinarien 52 milions d'euros, aquests ja pressupostats, per fer totalment subterranis els aparcaments, amb les mateixes places, a més d'un aparcament d'autobusos i la creació d'un campus. Amb tot, la ciutat guanyaria un accés a un gran espai d'us públic obert de 40.000 metres quadrats, una superfície equivalent a quatre illes de l'Eixample, i sense tanques, encara que els dies de partit es preveu la instal·lació d'un petit perímetre al voltant de l'estadi, per tal de controlar l'accés a l'estadi, per motius de seguretat.

A canvi de tot això, el club pretén ampliar en 63.600 metres quadrats el seu sòl edificable destinat a equipaments –el nou Camp Nou, el nou Palau Blaugrana i les noves oficines del club– i en 36.000 metres quadrats el destinat a usos terciaris, com són la construcció d'un hotel i un nou edifici d'oficines que es llogaria a empreses o patrocinadors del club, com Rakuten, i que suposarien una nova font d'ingressos per al club, a través de concessions, mantenint la titularitat del terreny, cosa que també estalviaria una inversió aproximada d'uns 40 milions d'euros. A més, la zona de les botigues es duplicaria i arribaria als 10.000 metres quadrats.